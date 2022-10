Törökország fontos stratégiai partnere Magyarországnak

2022. október 24. 19:11

Magyarország és Törökország több területen is fontos partner és szövetséges, legyen szó a kereskedelemről, gazdaságról, kultúráról, vagy a védelmi kérdésekről - jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Ankarában, miután hétfőn tárgyalt Hulusi Akar török védelmi miniszterrel. A tárcavezetők katonai együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá, amely a két ország jövőbeni katonai együttműködésének jogi alapját teremti meg.

A két tárcavezető – aa.com.tr

A Szalay-Bobrovniczky Kristóf törökországi látogatásán elhangzottakról a Honvédelmi Minisztérium (HM) tájékoztatta az MTI-t.



Közleményükben azt írták, Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, a két ország magas szintű kapcsolatai rendszeresek és a kölcsönös bizalmon alapulnak.



Hozzátették, a miniszter szerint az ukrajnai háborúval kapcsolatban mindkét ország a békét szorgalmazó álláspontjáról ismert és minden lehetséges alkalommal - így Ankarában is - szorgalmazzák a tűzszünetet és a béketárgyalások azonnal mi megkezdését.



"Ebben egyetértünk török barátainkkal, és nagyra értékeljük azokat az erőfeszítéseket, amelyet a béke érdekében tesznek, akár közvetítőként is a harcoló felek között" - idézték a magyar honvédelmi minisztert.



Közölték azt is, Szalay-Bobrovniczky Kristóf rámutatott, Törökország is nyújt humanitárius segítséget, Magyarország pedig történetének legnagyobb humanitárius programjában segíti Ukrajnát és a háború elől menekülőket.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közlemény szerint kiemelte, egyetértettek a török védelmi miniszterrel abban, hogy a háború mellett figyelmet kell fordítani "a NATO 360 fokos, vagyis minden oldalról érkező fenyegetettségére". Törökország élen jár a terrorizmus elleni küzdelemben. Törökország és Magyarország egyaránt elkötelezett és megbecsült tagja a NATO-nak - írták.



Tudatták azt is: Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Hulusi Akar egyetértett a Nyugat-Balkán stabilitásának fontosságában is. Ezzel kapcsolatban a magyar miniszter arról beszélt a Honvédelmi Minisztérium tájékoztatása szerint, hogy Magyarország katonai erővel is jelen van a NATO legnagyobb szárazföldi missziójában, a KFOR-ban (koszovói békefenntartó erők), amelyet a közelmúltig magyar parancsnok irányított, egy év múlva pedig Törökország tervezi átvenni a parancsnokságot Olaszországtól.



A HM közleményében azt írta, a két ország hadserege kiemelt területeken működik együtt: az ukrajnai háború kezdete után szinte azonnal a NATO keleti szárnyának megerősítésére Magyarország egy harccsoportot állított fel, amelynek Törökország is tagja, emellett a NATO parancsnoki struktúrájába illeszkedő, Székesfehérváron működő többnemzeti parancsnokság is török részvétellel működik.



A tárca tájékoztatása szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: Magyarország 2017 óta történetének egyik legnagyobb haderőfejlesztését hajtja végre, ennek részeként az elavult technológiát NATO-kompatibilis, modern eszközökre cserélik le. Ebben számítanak a török védelmi ipar termékeire is - tette hozzá -, példaként említve a török alapokra épített Gidrán harcjárművet, amelyből tíz már a magyar hadseregnél teljesít szolgálatot, és további negyvenet várnak magyarországi összeszerelésre.



A miniszter elmondta azt is, hogy a két ország történelmi kapcsolatát emeli ki az első világháborúban, az Osztrák-Magyar Monarchia hadserege katonáinak emléket állító emlékmű felavatása a kétnapos látogatás keddi napján, valamint a Magyarország és Törökország 100 éves diplomáciai kapcsolatainak évfordulójára meghirdetett kulturális emlékév is, 2024-ben - ismertette közleményében a HM.

MTI