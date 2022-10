Labdarúgó NB I - Ismét nyert a Mezőkövesd

2022. október 24. 19:54

A Mezőkövesd 1-0-ra nyert a vendég Újpest ellen a labdarúgó NB I 12. fordulójának hétfői játéknapján.

A hazaiak - akik az előző fordulóban a címvédő Ferencvárost verték - újabb sikerükkel pontszámban beérték és megelőzték a tabellán a lila-fehéreket. Most az Újpest áll kieső helyen.

NB I, 12. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC 1-0 (0-0)

---------------------------------------

Mezőkövesd, v.: Zierkelbach

gólszerző: Drazic (46.)

sárga lap: Pillár (14.), Piscitelli (85.), illetve Mack (64.)

Mezőkövesd:

----------

Piscitelli - Kállai K., Lukic, Pillár, Vajda - Cseri (Vadnai, 77.), Karnyicki (Schmiedl, 84.), Da. Babunszki, Besirovic - Molnár G. (Brtan, 77.), Drazic

Újpest:

--------

Nikolic - Szabó II B. (Pauljevic, 61.), Csongvai, Diaby, Antonov - Boumal (Jakobi, 78.), Mack - Simon K. (Bjelos, 84.), Katona (Borello, 84.), Csoboth - Gouré

Már az elejétől fogva a támadójátékot helyezték előtérbe a csapatok, ennek megfelelően mindkét oldalon számos helyzet alakult ki. A nagyobb lehetőségek a vendég újpestiek előtt adódtak, Piscitelli többször is nagyot védve mentette meg együttesét a góltól. Az első félidő küzdelmes, kiegyenlített játékot hozott.



A szünet után azonnal vezetést szerzett a Mezőkövesd - az ügyeletes gólfelelős, Drazic volt eredményes -, s a folytatásban is a hazaiak játszottak veszélyesebben. A félidő derekán aztán új erőre kaptak a fővárosiak, a Kövesd olasz kapusa azonban továbbra is hibátlanul tette a dolgát. A hajrában szinte már csak előnye tartására törekedett a házigazda, s ezt sikerrel tette, mert az Újpest támadásaiból hiányzott az átütőerő.



MTI