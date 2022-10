A liberálisok péniszt rajzoltak a keresztény iskolára Pécsen

2022. október 25. 09:56

Pankotai Lili, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma végzős diákja vasárnap szólalt fel a fővárosi tüntetésen, ahol trágár szavakkal mondott beszédet (slam poetry-be csomagolva), amiben például a f...szomat bele, a f...szát szopja kifejezéseket is használt, valamint a keresztény iskolával kapcsolatos lesújtó véleményét is kifejezte. (A szövegébe egyébként egy olyan Széchenyi Istvánnak titulált idézetet is belefűzött, amelyet nem is neki, hanem egy korábbi francia gondolkodónak tulajdonítanak.)

A liberális oldal természetesen nagy örömmel fogadta a beszédet, ám az iskola igazgatója, dr. Nyisztor Zsolt napközben állásfoglalást adott ki, amelyben kijelentette az intézmény nevében, hogy tiszteletben tartjuk a szabad véleménynyilvánítás jogát, ellenben elhatárolódunk tanulónk, Pankotai Lili 2022. október 23-i nyilvános felszólalásától. Messzemenően elutasítjuk annak minden, a keresztény értékekkel össze nem egyeztethető tartalmát és narratíváját.

Erre válaszul egyébként Péterffy Attila polgármester megbízásából a pécsi önkormányzatnak is dolgozó, a baloldallal végletekig azonosuló egyik ügyvéd is nyilvános posztban vonta kérdőre az igazgatót, megjegyezve azt is, hogy az igazgató maga is ennek a gátlástalan, népnyúzó, aljas rendszernek a támogatója vélhetően, és feltételezem, ebből egészen jól megél.

A városban pedig magát csak „garázdának” nevező, a pécsi értelmiségi körökben jól ismert Böszörményi István szobrász a saját közösségi oldalának a tanúsága szerint a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium falára tette ki az alábbi szöveget, amihez egy péniszt is rajzolt.

„A f...szodtól határolódj el. Ne a helyetted tiltakozó diákodtól. Vesszen a klerikálfasiszta Orbán-rezsim!”

Böszörményi István arról vált ismertté, hogy néhány évvel ezelőtt az avatásakor liszttel öntötte le a Weöres Sándor szobrát, mert nem tetszett neki. Tettét garázdaság szabálysértésnek minősítették és kapott egy figyelmeztetést. A pécsi művész egyébként akasztott lányokról és nőkről festett több képet is korábban – olvasható a Baranya megyei hírportál, a Bama cikkében.

