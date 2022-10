Az izraeli hadsereg megölt több palesztint egy rajtaütésben

2022. október 25. 10:40

Az izraeli hadsereg katonái egy ciszjordániai rajtaütés során megölték keddre virradóra az Oroszlánok Barlangja nevű palesztin terrorszervezet négy fegyveresét és egy további palesztint - jelentette a katonai rádió.

A Sin Bet jelvénye – tev.hu

A hadsereg terrorellenes kommandója a Sin Bet belbiztonsági szolgálattal együttműködésben razziát tartott az éjszaka Ciszjordánia északi részén, Náblusz óvárosában az Oroszlánok Barlangja felszámolására. A különítmény célpontja egy rejtekhely volt, amelyet a palesztin szervezet a merényleteihez szükséges pokolgépek előállítására használt.



A katonák felrobbantották a titkos bombagyártó műhelyt, majd heves tűzpárbajba bocsátkoztak a palesztin fegyveresekkel Náblusz zsúfolt óvárosi sikátoraiban.



Az összecsapásban agyonlőtték a szervezet egyik vezetőjét, Vadí el-Húht is, valamint több mint húszan megsebesültek.



Kigyulladt egy robbanószerekkel megrakott palesztin gépjármű is, és nem világos, hogy voltak-e benne emberek. Palesztin médiumok szerint egy izraeli drón találta el a járművet, az izraeli katonai rádió viszont azt közölte, hogy valószínűleg meghibásodott az autó, és ennek hatására gyulladt ki, Izrael nem használt drónokat ebben a razziában. Az izraeli kommandósok több óra elteltével hagyták el Nábluszt.



Egy másik helyszínen, a Rámalláh melletti Nebi Szalahnál egy palesztin robbanószerkezetet dobott katonák felé.

A helyszínen agyonlőtték.

Ő volt az ötödik palesztin, akit az éjjel megöltek.



Az éjjeli incidensek hatására tovább nőtt a feszültség az izraeli ellenőrzés alatt álló palesztin területeken, Nábluszban általános sztrájkot és "a harag napját" hirdették meg keddre.

Az Oroszlánok Barlangja az utóbbi hetekben több merényletet is elkövetett Ciszjordániában. A katonai rádió szerint Izrael előzőleg lehetőséget adott a Palesztin Nemzeti Hatóság biztonsági erői számára, hogy felgöngyölítsék a szervezetet, de miután ez nem történt meg, saját maga lépett fel ellenük.

Mahmúd Abbász palesztin elnök szóvivője, Nabil Abu Rudeina háborús bűncselekményeknek minősítette az utóbbi hetek izraeli razziáit.

"Aki terrormerényletet tervez Izrael ellen, arra keserű sors vár" - jelentette ki Jaír Lapid miniszterelnök reggel a rádióban. Beni Ganz védelmi miniszter pedig leszögezte, hogy az izraeli fegyveres erők bárhol és bármikor lecsapnak a merénylőkre.

Az izraeli biztonsági erők idén eddig több mint 125 palesztint öltek meg Ciszjordániában, illetve Kelet-Jeruzsálemben, a legtöbbet 2015 óta. A hadsereg szerint a legtöbbjük fegyveres volt, akik rajtaütésben haltak meg, de életüket vesztették kődobáló fiatalok és vétlen emberek is.

Izrael az 1967-es hatnapos háborúban foglalta el Jordániától Ciszjordániát, ahol több mint 130 települést alakított ki, noha a nemzetközi jog tiltja civilek be- és kitelepítését háborúban elfoglalt területek esetén. A palesztinok Ciszjordániában és a Gázai övezetben, kelet-jeruzsálemi fővárossal szeretnék létrehozni saját államukat.



MTI