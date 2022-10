A legnagyobb óceánjáró

2022. október 25. 13:22

Évekig tartó találgatások után a Royal Caribbean hivatalosan is lerántotta a leplet a következő generációs tengerjáró hajójáról. Az Icon of the Seas lesz az első hajó az új Icon Class-ban, ami azt jelenti, hogy egy teljesen új osztály született meg az előző hajókhoz képest. A világ legnagyobb óceánjáró hajója 20 emeletes lesz és 7600 fő utas kényelmét 2 350 fős személyzet szolgálja majd. A fedélzeten egy komplett vízi park és szórakoztatóközpont is helyet kapott.

Az Icon of the Seas 2024. január 28-án fog első útjára indulni Miamiból. Magát a hajót 2023. október végén vagy november elején adják át, és mivel ez egy új osztály első hajója, további tesztelésekre és tengeri próbákra lesz szükség, mielőtt utasokkal a fedélzetén szolgálatba állhat.

Hogy mekkora is az Icon of the Seas? Nagy és még annál is nagyobb! A hajót összesen 20 fedélzeti szinttel tervezték, amiből az utasok 18 vendégfedélzeten élvezhetik majd az álomutazást. 2 fős kabinelhelyezés esetén 5.610 fő, maximális kihasználtság mellett 7.600 fő utaslétszámra 2.350 fős személyzet jut. Emellett nem kevesebb mint 7 medence, 9 pezsgőfürdő, 6 rekord nagyságú vízi csúszda, AquaDome, Chill Island, Swim & Tonic úszóbár, Central Park és a megújult Royal Promenade várja vendégeit, valamint a Royal Bay Pool, ami a legnagyobb valaha megépített medence lesz a tengeren! A hajó 250.800 GT és 1198 láb hosszú, azaz 365 méter.

A legszembetűnőbb változás az Oasis osztályú hajókhoz képest, hogy a hajó elejébe került az AquaDome, ami ezen a hajón több lesz, mint egy színház. Az AquaDome eszméletlen kilátást nyújt majd az utasoknak az óceánra és a teljesen zárt felsőrésznek köszönhetően az időjárás is kevésbé fogja befolyásolni a műsorokat.

Az első LNG-üzemű tengerjáró hajó a flottában! Az Icon of the Seas az első Royal Caribbean International tengerjáró hajó, ami cseppfolyósított földgáz (LNG) és üzemanyagcellás technológia kombinációjával működik majd. Az LNG a legtisztábban égő tengeri hajózási üzemanyag, ami jelentős előrelépés a hagyományos tengeri "nehéz" üzemanyaghoz képest. Az Icon ezenkívül a szárazföldi áramforrásra is rá tud csatlakozni.

Képek: Royal Caribbean International,dropbox.com

„Attól a pillanattól kezdve, hogy felszállnak a fedélzetre, minden élményt kifejezetten arra terveztünk, hogy a legjobb nyaralást biztosítsuk az utasok részére, szárazföldön és tengeren egyaránt. Az Icon of the Seas segítségével ezt egy új szintre emeltük és a tökéletes családi nyaralást hoztuk létre" - mondta Jason Liberty, a Royal Caribbean Group elnök-vezérigazgatója.



