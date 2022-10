Szobrot avattak Dimény Imre tiszteletére Gödöllőn

2022. október 25. 13:34

Fejlesztés nélkül az agrárium nem termel jövedelmet, nincs jó minőségű és megfelelő mennyiségű élelmiszer - mondta Nagy István agrárminiszter Dimény Imre születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett szoboravató ünnepségen kedden Gödöllőn - ismertette keddi közleményében az Agrárminisztérium (AM).

Dimény Imre 1967-től 1975-ig töltötte be a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszteri posztot. Tiszteletére Gödöllőn, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István campusának főépülete előtti parkban emeltek szobrot.



Nagy István kifejtette, Dimény Imre jól látta, hogy kedvező természeti, ökológiai adottságainkat csak akkor tudjuk kamatoztatni, ha azokhoz a biológiai és a technikai fejlesztéseket, a gazdasági és humán tényezőket komplex módon sikerül társítani. Nem véletlen, hogy Dimény Imre nevéhez fűződik az agrárium gépesítése, a termelőszövetkezetek adósságának elengedése és az élelmiszer-gazdaság fogalom általánossá tétele is - méltatta néhai elődjét a miniszter.



Dimény Imrénének miniszterként elévülhetetlen érdeme van a sikeres termelési rendszerek létrejöttében, oktatóként pedig kezdeményező szerepe volt az agrárfőiskolák egyetemekké fejlesztésében - emelte ki Nagy István. A miniszter hangsúlyozta, Dimény Imre egyenes és hiteles ember tudott maradni egész életében, szakmai munkássága és eredményei példát mutatnak a jövő agrárnemzedékének is.



MTI