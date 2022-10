Kormányátalakítást hajtott végre Rishi Sunak, az új brit miniszterelnök

2022. október 25. 22:11

Kormányátalakítást hajtott végre keddi kinevezése után Rishi Sunak brit miniszterelnök, bár több sarkalatos fontosságú tárca élén az eddigi miniszterek maradtak.

Sunakot előző nap választotta meg nagy többséggel a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetőjévé az alsóházi tory frakció, és kedd délután nevezte ki formálisan a kormányfői posztra III. Károly király.



Rishi Sunak elődje, Liz Truss múlt csütörtökön mondott le, miután szeptember végén előterjesztett, a költségvetés bevételi oldalán jórészt fedezetlenül hagyott adócsökkentési programja hatalmas piaci felfordulást kavart, és ezután a konzervatív frakció részéről egyre intenzívebb nyomás nehezedett rá távozása érdekében.



Az új miniszterelnök által kezdett, kedd estére jórészt ki is teljesedett kormányátalakítás során visszatért a belügyminisztérium élére Suella Braverman, aki Liz Truss kormányzásának utolsó napjaiban mondott le.



Braverman névleg azzal indokolta múlt szerdán bejelentett távozását, hogy személyes e-mailjéről küldött át egy hivatalos, még nem publikált szakpolitikai dokumentumot az egyik alsóházi képviselőnek, és ezzel megsértette az eljárási szabályokat.



A régi-új belügyminiszter ugyanakkor éppen erre az indokra felépítve erőteljes bírálatokat is megfogalmazott Liz Truss kormányának politikájával szemben, alig burkoltan számon kérve, hogy az akkori miniszterelnök nem nézett szembe az adópolitikai fiaskó súlyos piaci következményeivel. Azt írta: a kormány működésének alapja az, hogy vállalják a felelősséget mindazok, akik hibát követnek el.



"Az nem komoly politizálás, ha úgy teszünk, mintha nem követtünk volna el hibákat, ha úgy folytatjuk, mintha senki nem is vette volna észre, hogy elkövettük ezeket a hibákat, és ha abban bízunk, hogy a dolgok valami csoda folytán majd rendeződnek" - állt a Sunak által kedden újból kinevezett belügyminiszter Trusshoz írt múlt heti levelében.



Liz Truss másnap lemondott a Konzervatív Párt vezetői tisztségéről, és ezzel kormányfői megbízatása is megszűnt.



Rishi Sunak kedden több sarkalatos fontosságú minisztérium eddigi vezetőjét megerősítette posztján.



Így továbbra is a Truss által kinevezett Jeremy Hunt a pénzügyminiszter - első munkanapján ő vonta vissza elődje, Kwasi Kwarteng adócsökkentési programjának szinte összes pontját -, Ben Wallace maradt a védelmi miniszter, változatlanul James Cleverly a brit külügyminiszter és Penny Mordaunt az alsóház vezetője. Utóbbi a mindenkori kormánypárt frakcióvezetőjéhez hasonlatos tisztség, betöltője az alsóházi ügymenet irányításáért felelős magas rangú kabinettag.



Penny Mordaunt volt Sunak első számú riválisa a Konzervatív Párt hétfőn zárult vezetőválasztási versengésében, de az utolsó pillanatban visszalépett. Így Sunak maradt az egyetlen jelölt, és győzelmét a frakcióvezetés rögtön ki is hirdette.



Grant Shapps, aki Suella Braverman lemondása után hat napig volt belügyminiszter, Rishi Sunak kormányában az üzleti ügyek minisztere lett.



E tisztségről Rishi Sunak miniszterelnöki kinevezése után lemondott Jacob Rees-Mogg, a kettővel ezelőtti kormányfő, Boris Johnson szoros politikai szövetségese, aki a tory vezetőválasztási kampányban Johnson visszatérését támogatta volna.



Johnson azonban -, akit a konzervatív frakció sorozatos belpolitikai botrányok miatt a nyáron kényszerített távozásra - rövid megfontolás után végül nem indult a pártvezetői tisztségért.



Rishi Sunak ugyanakkor Boris Johnson egykori kormányának több tagját is magas pozíciókra nevezte ki. Dominic Raab például ismét miniszterelnök-helyettes és igazságügyi miniszter lett, vagyis ugyanazt a tisztséget kapta vissza, amelyet Johnson idején is betöltött.



Steve Barclay, Johnson egykori stábfőnöke az egészségügyi minisztérium élére került, Michael Gove, aki korábban számos posztot betöltött és a Konzervatív Párt egyik legbefolyásosabb veterán politikusa, Sunak kormányában a felzárkóztatási minisztériumot vezeti.



MTI