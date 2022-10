Az olasz belügyminiszter veszélynek látja a migránsokat csempésző hajókat

2022. október 25. 22:17

A területi biztonságra vonatkozó európai és olasz jogszabályok megsértésére hivatkozva veszélyesnek nyilvánította a Földközi-tengeren tevékeny, nem kormányzati (NGO-) szervezetek által működtetett hajókat Matteo Piantedosi, az új olasz jobboldali kormány belügyminisztere, aki egy keddi rendelettel nemet mondott az Ocean Viking és a Humanity1 nevű NGO-hajók kikötésére.

A nyilvános rendelkezést az olasz rendfenntartó erőknek és a kikötői kapitányságoknak címezték. Norvégia és Németország diplomáciai képviselete is megkapta, mivel a két hajó azon országok felségjelzését viseli.



Matteo Piantedosi szerint a jelenleg a Földközi-tengeren tartózkodó Ocean Viking és a Humanity1 tevékenysége "nincs összhangban az európai és az olasz jogszabályokkal, ami a biztonságot és a határok védelmét illeti, valamint az illegális bevándorlás elleni fellépést".



A rendelkezés szerint az ENSZ tengerjogi egyezményének értelmében a belügyminiszter fenntartja magának a jogot, hogy megtiltsa a két hajó belépését az olaszországi felségvizekre, a nemzetbiztonság védelmére hivatkozva. A tengerjogi egyezmény szerint a hajók beléphetnek más állam vizeire, ha az nem veszélyezteti az adott ország biztonságát.



Matteo Piantedosi első rendelkezéséről van szó a tárca élén.



A prefektusból lett belügyminiszter 2018 és 2019 között az előző tárcavezető, Matteo Salvini kabinetfőnöke volt, egyik szerzője annak a migrációs-biztonsági törvénycsomagnak, amely megtiltotta a nem kormányzati szervezetek hajóinak kikötését. Ugyanilyen rendelkezést Matteo Salvini is kiadott 2019 márciusában.



A Giorgia Meloni vezette kormány beiktatása óta az Ocean Viking és a Humanity1 a két első civilhajó, mely Olaszország partjai felé tarthat. Az Ocean Viking az SOS Méditerranée francia szervezet hajója, a Humanity1-et a német SOS Humanity működteti. Mindkét hajó Líbia partjainál tartózkodik: az első eddig 73, a második 45 embert vett fel fedélzetére. Egyelőre nem indultak el Olaszország irányába, és nem kértek kikötési engedélyt. A földközi-tengeri migrációs áramlatot figyelő Alarm Phone adatai szerint közel ezernégyszáz migráns szorul segítségre Líbia partjainál.



A kikötők esetleges megnyitása az infrastrukturális minisztérium hatáskörébe tartozik, amelyet az új kormányban Matteo Salvini vezet. A parti őrség parancsnokával, Nicola Carlone tengernaggyal tartott találkozóját követően Salvini a közösségi oldalára bejegyezte, hogy "visszaállítják a határok ellenőrzését".



Giorgia Meloni miniszterelnök keddi parlamenti beszédében hangoztatta: nem vitatja a háború és üldözés elől menekülők jogait, de ne az emberkereskedők válasszák ki, ki léphet be Olaszországba. "Olaszországba nem lehet törvénytelenül belépni, meg kell állítani az illegális indulásokat, megtörve a földközi-tengeri emberkereskedelmet" - jelentette ki.



Matteo Piantedosi szerint a kormányfő helyes irányt mutatott. A belügyminiszter úgy vélte, gyakran a humanitárius segítség hangsúlyozása háttérbe szorítja a törvények tiszteletben tartását, miközben mindkettőre szükség van: "a migráció ellenőrzése megelőzi az indulásokat, megelőzi a tengerbe vesző emberek halálát, emberségre és szigorra is szükség van".



Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki kar elnöke (Cei) úgy reagált, hogy nemcsak biztonságra, emberségre is szükség van. Hozzátette: "a falak nem garantálják a biztonságot, csak komplikálják".



Az olasz parti őrség kedden négyszáz embernek sietett a segítségére, Lampedusa szigetén pedig ötszázan kötöttek ki, közöttük két csecsemő, aki az átkelésben veszítette életét. A sziget háromszázötven fős migránstáborában ismét több mint ezren vannak.



Szerdán újul meg automatikusan a 2017-ben kötött olasz-líbiai megállapodás, melynek értelmében Róma finanszírozza az észak-afrikai országot a kivándorlók "visszatartásában", ami a gyakorlatban a Líbián áthaladó migránsok bebörtönzését jelenti. Negyven olasz és külföldi civil szervezet tiltakozott a megállapodás megújítása ellen.



MTI