Wintermantel: Karácsony az európai szankciók pártján áll

2022. október 26. 15:49

Karácsony Gergely főpolgármester az európai szankciók pártján áll a magyar emberek érdekével szemben - mondta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szerdán újságíróknak.

Wintermantel Zsolt szerint a főpolgármester ismét bebizonyította, hogy a szankciók pártján áll, amikor nem támogatta azt a módosító javaslatát, hogy Budapest csatlakozzon Szita Károly kaposvári polgármester kezdeményezéséhez.



A frakcióvezető a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésének napirendjén szereplő, a további 20 CAF-villamos beszerzéséről szóló előterjesztéshez nyújtotta be módosító javaslatát, amelyben azt javasolta, Budapest csatlakozzon Szita Károly kaposvári polgármester Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének írt leveléhez. A közgyűlés többsége azonban leszavazta ezt a javaslatot.



Wintermantel Zsolt újságíróknak felidézte: Szita Károly a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke azért írt levelet Ursula von der Leyennek, hogy "Magyarország megkaphassa a neki jogosan járó pénzeket és hogy az EU változtasson azon a szankciós politikán, ami egyértelműen tönkreteszi Európát és valamennyi tagállamát nagyon súlyos helyzetbe hozza".



Hozzátette: a magyarok többsége már tudja, szinte a kezdetek óta látja és érzi, hogy ezek a szankciók sokkal inkább ártanak Magyarországnak, mint Oroszországnak és egy felmérés szerint a németek 57 százaléka szerint is elhibázott ez a politika.



"Ezen a döglött lovon lovagol továbbra is Karácsony Gergely, és továbbra sem a magyar emberek érdekét képviseli" - jelentette ki Wintermantel Zsolt.



MTI