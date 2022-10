Zelenszkij fenyeget

2022. október 26. 15:54

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök "igazságos és elkerülhetetlen a megtorlást" helyezett kilátásba szerdán a az ország kelti részében lévő Dnyipro város ellen elkövetett orosz rakétatámadásért.

"Minden nap terroristák ellen harcolunk, akik civileket gyilkolnak, városokat ágyúznak, ukránok életét és sorsát rombolják le. Ma újabb rakétatámadás történt. Ennek következtében két ember meghalt Dnyipróban. Köztük van egy terhes nő is. Három áldozatot kórházba szállítottak" - írta az államfő Facebook-bejegyzésében.



Dnyipropetrovszk megye székhelye ellen szerdára virradóan hajtottak végre az orosz erők rakétatámadást. Egy rakéta roncsai egy benzinkúra zuhantak, ami miatt tűz ütött ki. Előzetesen a város polgármestere legalább két halottról számolt be, egy terhes nőről és egy autómosó-kezelőről.



Olekszij Reznyikov védelmi miniszter a Fox News-nak adott interjújában - amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett - azt mondta, hogy az esős időjárás miatt lelassult délen az ukrán hadsereg ellentámadása, de azért halad. "Azt a taktikát alkalmazzuk, hogy lépésről lépésre vesszük vissza falvainkat, méterenként, kilométerenként haladunk előre" - fogalmazott a tárcavezető. Reznyikov szerint az oroszok nem kockáztatják meg az utcai harcokat Herszonban, mert az ukrán fegyveres erők tűzellenőrzésük alatt tartják a Dnyeper (Dnyipro) folyón átívelő hidakat, amelyeken az oroszok visszavonulhatnának.



Pavlo Kirilenko Donyeck megyei kormányzó a Telegram üzenetküldő portálon közölte, hogy a régióban az előző napi harcok következtében egy civil vesztette életét Bahmut városában. Emellett arról is beszámolt, hogy az ukrán rendfenntartók a Liman melletti, oroszoktól visszavett Drobiseve faluban négy polgári lakos holttestére bukkantak, akik az orosz megszállás alatt haltak meg.



Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentése szerint az elmúlt nap során az ukrán katonák kilenc, javarészt Donyeck megyei településnél verték vissza az ellenséges rohamműveleteket.



A harctéri események közepette Zelenszkij elnök találkozott Kijevben Frank-Walter Steinmeier német elnökkel, akivel megállapodtak abban, hogy támogatják az ukrán és a német városok közötti partnerséget, Steinmeier pedig jelképesen védnökséget vállal az észak-ukrajnai csernyihivi régió helyreállítása fölött - közölte az ukrán elnöki iroda. A megbeszélésen az ukrán elnök arra kérte német hivatali partnerét, járjon közben annak érdekében, hogy a német szövetségi parlament (Bundestag) nyilvánítsa népirtásnak az 1932-1933-as ukrajnai holodomort (nagy éhínséget).

MTI