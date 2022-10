Szélsőséges az Európai Parlament kulturális és oktatási szakbizottsága

2022. október 26. 19:38

Az Európai Parlament (EP) kulturális és oktatási bizottságának (CULT) tervezett budapesti látogatási programja semmibe veszi a kiegyensúlyozottság és sokszínűség legelemibb elvárásait is - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselőcsoportjának vezetője az érintett szakbizottság elnökéhez, Sabine Verheyenhez írt levelében, amelyet szerdán az MTI-hez is eljuttatott.

A november 2-4. között tervezett budapesti látogatás kapcsán Deutsch Tamás azt írta: az EP-misszió végleges programjának összeállítása egyoldalúra sikeredett annak ellenére, hogy Bocskor Andrea (Fidesz) és más jobboldali képviselők számos intézményt és személyt is a delegáció figyelmébe ajánlottak.



A Fidesz EP-képviselőcsoportjának vezetője sajnálatosnak és érthetetlennek nevezte, hogy a szakbizottság ezeket a javaslatokat szinte teljes mértékben figyelmen kívül hagyta. Szavai szerint ennek következtében olyan kiegyensúlyozatlan látogatási program valósulhat meg, amelyben "ordító aránytalanság" figyelhető meg a kormányzattal kritikus, ellenzéki, baloldali, illetve liberális politikai szereplők, aktivisták, intézmények, újságírók és civil szervezetek javára.



"Mint több korábbi európai parlamenti tényfeltáró küldöttség tagja, meggyőződésem, hogy egy EP-szakbizottság küldöttsége csak akkor töltheti be a tényfeltáró szerepét, ha a látogatása során a misszió által érintett kérdéseket több oldalról is megvizsgálja és a látogatás programját a lehető legkiegyensúlyozottabban állítja össze" - fogalmazott Deutsch.



Az a tény, hogy a mintegy kéttucatnyi, "harcosan kormányellenes", baloldali és liberális politikus, civil aktivista, újságíró és a kulturális ágazatban dolgozó személy mellett a látogatás során csupán néhány kormányzati szereplővel folyik egyeztetés, teljesen figyelmen kívül hagyva a magyar kulturális-, média- és civilvilág jobboldali, polgári, nemzeti, konzervatív és kereszténydemokrata irányzatainak és műhelyeinek képviselőit, nem adhat hiteles, objektív és teljes képet a valóságról - emelte ki.



Az EP-képviselő aláhúzta: a szélsőségesen egyoldalú program alapján kizárólag egy politikailag és ideológiailag elfogult jelentés állítható majd össze. A látogatási program összeállításának mikéntje megerősíti a gyanút, hogy nem egyszerűen az elvárható körültekintés hiányával, hanem tudatos politikai szándékkal magyarázható a program kiegyensúlyozatlansága - írta.



Deutsch Tamás a szakbizottság elnökének címzett levelét eljuttatta az Európai Parlament elnökének, Roberta Metsolának is, akinek jelezte, hogy véleménye szerint a kulturális és oktatási bizottság novemberi budapesti programja kiegyensúlyozatlan és elfogult.



"Meggyőződésem, hogy a pártatlanság és a pluralizmus sérthetetlen alapelvek, amelyeket az EP szerveinek minden körülmények között be kell tartaniuk, és hogy az európai parlamenti tényfeltáró küldöttségek munkáját semmilyen politikai csoportnak nem szabad eszközzé tennie és kisajátítania" - fogalmazott levelében Deutsch Tamás.



MTI