Halottak napja - Szerdáig este nyolcig lesznek nyitva a fővárosi temetők

2022. október 27. 10:28

A mindenszentek ünnepe és a halottak napja alkalmából november 2-áig este nyolc óráig lesznek nyitva a fővárosi temetők - tájékoztatta a Budapesti Közművek temetkezési divíziója csütörtökön az MTI-t.

Október 27. és november 2. között reggel hét és este nyolc óra között tartanak nyitva a temetők, november 3-ától ismét a szokásos nyitvatartási rend lesz érvényben, azaz reggel fél nyolctól délután öt óráig látogathatók a sírkertek - közölték.



Idén két temetőben is tartanak központi kegyeleti megemlékezést: október 31-én délután öttől az Új Köztemető szóróparcellájában, valamint november 1-jén ugyancsak délután öt órától a Farkasréti temetőben, a ravatalozó előtti téren.



A BTI Temetkezési Divízió a legnagyobb forgalmú Új köztemetőben azzal is segíti a látogatókat, hogy igény szerint október 29-étől november 1-ig térítésmentesen, kisbusszal is eljuthatnak hozzátartozóik sírhelyéhez. A jármű reggel nyolc és délután öt óra között áll rendelkezésre - írták.



Közölték, a kegyeleti helyszínek nyugalmának biztosítása érdekében október 29-étól november 2-áig a temetőkbe gépjárművel tilos behajtani. Kivétel ez alól az Új köztemető, ahova ebben az időszakban díjmentesen lehet behajtani.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy az európai uniós országokban érvényes mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező látogatót szállító gépjárművek időkorlátozás nélkül hajthatnak be a temetőkbe, ha ezt a sírkertek forgalma lehetővé teszi. Mozgásukban korlátozott látogatóikat arra kérik, hogy ezeken a napokon lehetőség szerint inkább a kisebb forgalmú délelőtti órákban keressék fel a temetőket.



Az Angeli úti és a Tamás utcai temetőben azonban - kis méretük miatt - egyáltalán nincs lehetőség a gépjárműforgalomra - írták.



A biztonságos temetőlátogatás, valamint a forgalom zavartalan lebonyolítása érdekében a BTI a temetőkben megerősített rendészeti szolgálatot biztosít, valamint a kerületi rendőrök, közterület-felügyelők és polgárőrök is járőröznek majd.



A BTI a Farkasréti temető ravatalozóját és az Óbudai temető bejáratánál található kápolnát mindenszentek és halottak napján sötétedéstől az alkalomhoz illő, kegyeletteljes motívumokkal, fényfestéssel világítja meg - jelezték.



