Határvédelmi megállapodást írt alá Észak-Macedónia és az Európai Unió

2022. október 27. 10:30

Határvédelmi együttműködést írt alá az Európai Unió határvédelmi szerve és Észak-Macedónia az illegális bevándorlás megfékezése érdekében.

A szkopjei MRT közszolgálati televízió csütörtök reggeli híradójának beszámolója szerint az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) a megállapodásnak köszönhetően katonákat telepíthet Észak-Macedóniába, amivel a nem uniós ország határvédelme is hatékonyabbá válhat.



A helyszínen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közölte, hogy az együttműködés egyben azt is tanúsítja, hogy Brüsszel kiáll Szkopje európai integrációja mellett. Észak-Macedónia 2004-ben nyújtotta be csatlakozási kérelmét, de csak az idei év júliusában kezdődtek meg vele az uniós csatlakozási tárgyalások.

"Európa és az Európai Unió nem teljes Észak-Macedónia nélkül" - húzta alá Ursula von der Leyen szerdán.

A Frontex kötött már hasonló megállapodást a térség más országaival, Albániával, Szerbiával, Montenegróval és Bosznia-Hercegovinával is. A határvédelmi ügynökség 2021 és 2024 között 350 millió euróval támogatná az érintett országokat az illegális migráció elleni küzdelemben.

Észak-Macedónia továbbra is a nyugat-balkáni migrációs útvonal egyik középpontja, a migránsok Törökországon és Görögországon keresztül próbálnak eljutni a Nyugat-Balkánra, majd onnan tovább az Európai Unió nyugat-európai országaiba. A hatóságok tájékoztatása szerint az utóbbi időszakban egyre többen használják a nyugat-balkáni útvonalat.

MTI