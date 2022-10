Együttműködés az MTK Budapest labdarúgóakadémiája és a TF között

2022. október 27. 15:48

Együttműködési szerződést kötött a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) és az MTK Budapest Sándor Károly Labdarúgó Akadémiája.

"Örülünk annak, ha minél többen felismerik, hogy a magyar sport fejlesztését a TF-en keresztül kell megtenni" - hangsúlyozta az egyetemen csütörtökön megtartott eseményen Sterbenz Tamás rektor, majd hozzátette, az intézmény hallgatói számára kedvező, ha magas szintű akadémián tudnak edzéseket látogatni, hospitálni, a TF-nek pedig öröm, ha a klubok nyitottak a tudományos eredményeikre, felhasználják őket a gyakorlatban, és nem "csak" a könyvek, tanulmányok számára végzik a kutatásokat.



Zakor Sándor, az MTK Budapest Labdarúgó Zrt. tulajdonosa kiemelte, hogy két nagy múltú szervezet, illetve intézmény, az 1888-ban alapított kék-fehér klub, valamint az 1925-ben életre hívott TF köt együttműködési szerződést. Szólt arról, hogy az első hazai akadémiával ők büszkélkedhetnek, de ma már a nemzetközi porondon is nagy verseny van az akadémiák között, tudományos háttér nélkül nem lehet eredményes munkát végezni.



Finfera Maximilián, az MTK sales igazgatója, a projekt vezetője az MTI kérdésére elmondta, hogy bár az együttműködés a labdarúgóakadémiával született meg, de nem kifejezetten utánpótlás-focistáknak szól, a klub más versenyzőit, más sportágakat is be lehet vonni, akár vívókat is.



"A TF adja a komoly tudást, a tudományos hátteret, mi pedig a létesítményeket, szakembereket. Ebben a szimbiózisban erősödik a magyar sport" - tette hozzá.



Az MTI kérdésére, hogy meddig szól a szerződés, Sterbenz Tamás félig viccesen így felelt: nincs végső határidő, "mi száz években gondolkodunk".

MTI