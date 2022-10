Prága meghosszabbította a cseh-szlovák határ őrzését

2022. október 27. 22:59

A cseh kormány csütörtökön nem 15, hanem 45 nappal hosszabbította meg újra a szlovák határ ellenőrzését - közölte Vít Rakusan belügyminiszter a kormány sajtótájékoztatója után kiadott közleményében.

Petr Fiala cseh miniszterelnök a kormányülés utáni sajtótájékoztatón még azt mondta, hogy a határellenőrzéseket 15 nappal, november 12-ig hosszabbították meg.



"Nem 15, hanem 45 nappal hosszabbítottuk meg a szlovák határ ellenőrzését. Erre a növekvő migrációs nyomás miatt volt szükség" - pontosította később Vít Rakusan a kormányfő bejelentését.



Prága a cseh-szlovák határ ellenőrzését szeptember 29-én ideiglenesen tíz napra vezette be. Az ellenőrzéseket a 17 közúti, hét vasúti, valamint három folyami átkelőn azzal a céllal újították fel, hogy korlátozzák az illegális migránsok behatolását az országba. Később az ellenőrzéseket a csehek 20 nappal, október 28-ig meghosszabbították. Időközben Ausztria is ellenőrizni kezdte a szlovák határt.



"A kormány döntése alapján a szlovák határ ellenőrzése november 12-ig folytatódni fog. A migrációs helyzet alakulása dönti el, hogy szükség lesz-e újabb intézkedésekre" - mondta Petr Fiala újságíróknak.



"A határellenőrzés valójában december 12-ig volt meghosszabbítva. A rendőrséget legalább 15 napig a hadsereg katonái is segíteni fogják" - olvasható továbbá a miniszter közleményében, amely a kormányfő téves bejelentését nem minősítette.

"Nem szívesen hoztuk meg ezeket az intézkedéseket, de a helyzet megköveteli őket. Addig lesznek érvényben, amíg szükséges" - hangsúlyozta Petr Fiala újságírók előtt.

"Amennyiben most megszüntetnénk a határellenőrzéseket, az a veszély fenyeget, hogy újra megnőhetne az illegális határátlépők száma" - mutatott rá Martin Kupka közlekedésügyi miniszter.

Vít Rakusan belügyminiszter korábban úgy nyilatkozott, hogy a hatályos szabályok szerint a cseh kormány két hónapig, azaz november 28-ig tarthatja fenn a határellenőrzéseket. A határok hosszabb ellenőrzésére a cseheknek már az Európai Unió jóváhagyására lenne szükségük - jegyezte meg a miniszter.

"Az ehhez szükséges háttéranyagon az Európai Bizottsággal folytatandó tárgyaláshoz már dolgozunk" - jegyezte meg a belügyminiszter. A belügyminisztérium nem szólt arról, hogy lezajlott-e valamiféle egyeztetés Brüsszellel.

Vít Rakusan szerint a cseh-szlovák határ ellenőrzésének már megvannak az eredményei, de az illegális migráció nagyarányú csökkenése "csoda lenne". A Szlovákiából Csehországba érkező illegális migránsok többsége szíriai állampolgár, aki Nyugat-Európába szeretne eljutni. A miniszter cáfolta azokat a sajtóhíreket, miszerint a németek a cseh határ ellenőrzését tervezik.

Rakusan megerősítette, hogy Prága és Pozsony tárgyalásokat kezdtek a visszaadási szerződés felújításáról, amely mindkét fél szerint már elavult, és nem felel meg a mai követelményeknek.

Petr Fiala megerősítette azt a cseh álláspontot, miszerint az illegális migránsok számára Csehország nem célország, ők Nyugat-Európába szeretnének eljutni.



MTI