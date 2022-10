Fülöp Attila: 12,5 milliárd forint áll rendelkezésre hajléktalanellátásra

2022. október 28. 08:55

A kormány 12,5 milliárd forintot biztosít hajléktalanellátásra - mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára péntek reggel az M1 aktuális csatornán.

Fülöp Attila emlékeztetett: bizonyos létszám felett az önkormányzatok feladata megszervezni a hajléktalanok ellátását, amit a kormány finanszíroz.



Hozzátette, míg tíz évvel ezelőtt 7,5 milliárdot szántak erre a célra, tavaly és idén a 12 milliárd forintot is meghaladja az állami forrás.



Az államtitkár jelezte, a hajléktalanellátás egy összetett terület, hiszen szükség van a rendőrségre, a mentőszolgálatra, a polgárőrségre, az önkormányzatra, az államra, valamint egyházi és civil szervezetekre.



Kiemelte, hogy jelenleg mintegy 20 ezer férőhely van Magyarországon a nappali és az éjjeli menedékhelyeken.



Emlékeztetett, november 1-jétől veszi kezdetét az úgynevezett krízisidőszak, amikor további 1500 éjjeli férőhely nyílik meg az országban.



"A legfontosabb, hogy az tudjuk mondani: van elég férőhely, senkinek nem kell az utcán töltenie az éjszakát, bátran elmondhatjuk, hogy a magyar hajléktalanellátó rendszer ki tudja szolgálni azt az igényt, ami ma felmerül" - fogalmazott a politikus, hozzátéve, hogy a nemcsak a férőhely, de az ellátás is biztosított.



Kérdésre elmondta azt is, hogy országosan jelenleg 73 százalékos a kihasználtsága a szállóknak, Budapesten pedig még ennél is kevesebb, 61 százalékos.



Hozzátette, hogy az adatok azt mutatják, hogy még a leghidegebb időszakban is elegendő férőhely áll rendelkezésre.

