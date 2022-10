Fiatalkorú lányokat kényszerítettek prostitúcióra

2022. október 28. 14:23

A rendőrség elfogott három férfit, akik a gyanú szerint prostitúcióra kényszerítettek fiatalkorú lányokat Debrecenben - közölte a hajdú-bihari rendőr-főkapitányság sajtószolgálata az MTI-vel pénteken.

A 20 éves és a két 19 éves hajdúböszörményi lakos letartóztatását a Debreceni Járásbíróság elrendelte.



A nyomozás adatai szerint két fiatalkorú lányt többször is prostitúcióra kényszerítettek. Az ellenkező sértetteket rendszeresen bántalmazták, megfenyegették, a szexuális szolgáltatásokért kapott pénzt pedig elvették tőlük. Felvetődött a gyanú arra vonatkozóan is, hogy a 20 éves férfi megerőszakolta az egyik lányt.



A rendőrség mindhárom gyanúsítottal szemben emberkereskedelem bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást, a 20 éves férfinak pedig 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntett miatt is felelnie kell - írták.

MTI