A magyar aranylabdás: a legendás 9-es 11 éve hunyt el

2022. október 28. 15:14

A 90 évvel ezelőtt született Csordás Lajosra, valamint a 11 esztendeje elhunyt Albert Flóriánra, a Nemzet Sportolójára emlékezett pénteken az Aranycsapat Testület és a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület.

Csordás – puskasintezet.hu

Az ünnepségen Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület elnöke bevezetőjében hangsúlyozta: arra törekednek, hogy azokat a labdarúgókat is bemutassák a közvéleménynek, akik kevésbé ismertek, de szintén hozzájárultak a példátlan sikerekhez.

Hozzátette: az 1932. október 26-án született csatár, Csordás Lajos 1952 és 1959 között 19 mérkőzésen szerepelt a magyar válogatottban, ezalatt az Aranycsapat 13 mérkőzésén is bizonyította tehetségét és emlékezetes gólokat rúgott. A hetven esztendővel ezelőtt Helsinkiben megrendezett olimpián a nyolcad- és a negyeddöntőben játszva a magyar labdarúgó-válogatott tagjaként aranyérmes lett és az 1954-es világbajnokságon is kerettag volt. Játéklehetőséget viszont akkor már nem kapott, és ezt a temetésén Sebes Gusztáv szövetségi kapitány hibaként értékelte.



Csordás a Vasasban 226 mérkőzésen 104 gólt lőtt, kétszeres magyar bajnok és kétszeres Közép-európai Kupa-győztes volt. Labdarúgó karrierjének lezárulta után edzőként folytatta pályafutását a Vasasnál, amelyet 1966-ban magyar bajnok címig vezetett. Az olimpiai bajnok labdarúgó igen fiatalon,1968. április 5-én, 35 éves korában hunyt el.



Takács Tibor, a Nagy Béla Hagyományőrző Egyesület emlékeztetett rá, hogy 11 éve, 2011. október 31-én halt meg Albert Flórián, a Ferencváros Aranylabdás labdarúgója, a Nemzet Sportolója. Kiemelte, ugyancsak 90 éve, 1932. október 26-án született a zöld-fehér csapat Magyar Népköztársasági Kupa-győztes, bajnoki ezüst- és kétszeres bronzérmes védője, Thomann Antal is.



MTI