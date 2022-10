Cseh politikusok bojkottálják az állami kitüntetések átadását

2022. október 28. 17:37

A Petr Fiala vezette cseh kormány minisztereinek több mint fele, szenátorok, képviselők és néhány közéleti személyiség is közölte, hogy bojkottálni fogják a legfelsőbb cseh állami kitüntetések péntek esti átadásának ceremóniáját a prágai Hradzsinban, mert az október 28-i állami ünnep kicsúcsosodását jelentő rendezvényt szerintük Milos Zeman államfő elfogadhatatlanul "kisajátította" és "megcsúfolta".

Zeman, akinek második megbízatási időszaka jövő márciusban jár le, nem hívta meg az ünnepségre többek között Milos Vystrcilt, a szenátus, és Markéta Pekarová Adamovát, a képviselőház elnökét, akik pedig az ország második és harmadik legmagasabb közméltóságai. Nincs a meghívottak között Pavel Rychetsky, a cseh alkotmánybíróság elnöke és Jan Lipavsky külügyminiszter sem. Mindnyájan az államfő politikai ellenfeleinek számítanak.



Az ünnepségről a kormány három alelnöke és néhány minisztere is más elfoglaltságára hivatkozva kimentette magát.



Petr Fiala miniszterelnök viszont jelezte, hogy ő mindezek ellenére ott lesz a kitüntetések átadásán. "A közjogi méltóságok meghívásának elmaradása szerintem hiba. Másfelől az elnök úgy tájékoztatott, hogy a kormány minden tagját meghívta, mégpedig függetlenül attól, milyen a véleménye munkájukról. Megerősítette azt is, hogy a két parlamenti ház elnökének nem küldött meghívót" - nyilatkozott a kormányfő a közszolgálati televízióban.



Az elnöki iroda a parlamenti elnökök meghívásának elmaradását azzal indokolta, hogy Vystrcil és Pekarová tavasszal bojkottálták Zeman meghívóját egy hasonló hradzsini rendezvényre.



"Állami, nem pedig magánrendezvényről van szó. Bármilyen is lehet a véleményem, kormányfőként kötelességemnek tartom megjelenésemet" - szögezte le Petr Fiala.



A cseh sajtó élesen bírálta Milos Zemant, mert a kommentárok szerint egy államünnepet nem szabad senkinek sem kisajátítania. Másfelől felhívták a figyelmet arra is, hogy Milos Zeman eljárása nem sérti az alkotmányos előírásokat, mert azok nem szabályozzák konkrétan, hogy ilyen alkalmakkor kiket köteles meghívni az államfő.

MTI