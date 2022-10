Potápi: A politikai szervezettség teheti sikeressé a magyar közösségeket

2022. október 29. 15:35

A politikai szervezettség teheti sikeressé a külhoni magyar közösségeket, ennek egyik legjobb példája a horvátországi magyarság - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szombaton a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) országos szervezetének évi közgyűlésén Kopácson.

A politikus kiemelte, ahol jó a politikai szervezettség, és "a magyarok meg tudják magukat mutatni a törvényhozáson belül is, ott igenis a többségi nemzet és politika is odafigyel rájuk, és különböző érdekek miatt, de együtt dolgoznak, és jól tudnak együtt dolgozni". Mint mondta, ilyen példa Horvátország is, és ezzel követendő példa a többi nemzetrész számára. "A politikai intézményrendszer erősítése mindig is érdeke a magyarságnak annak érdekében, hogy a nemzetünket, nemzetrészünket tudjuk támogatni és erősíteni" - húzta alá.



Potápi Árpád János gratulált a HMDK-nak alapítása harmincadik évfordulója alkalmából, és a horvátországi magyarság legfontosabb érdekképviseleti és politikai szerveződésének nevezte a pártot. Mint mondta, a HMDK az utóbbi években számos eredményt tudott felmutatni, és az utóbbi években Magyarország is jelentős mértékben tudta támogatni a horvátországi magyar közösséget.



Ezeknek az éveknek a sikerei, az iskola- és templomfelújítások és a közösségi terek fejlesztése mind azt mutatják, "hogy a horvátországi magyarságnak van jövője, és a jövőben gondolkozik" - magyarázta a nemzetpolitikai államtitkár. Mint mondta, ezeknek a sikereknek az elérésében jelentős szerepet játszik a HMDK, és elnöke, Jankovics Róbert, aki parlamenti képviselőként "bírja a horvátországi magyarok kizárólagos és egyöntetű támogatását".



Potápi Árpád János arról is beszélt, hogy Magyarország az erőforrásaival az utóbbi években hatalmas eredményeket ért el a magyar közösségek megerősítésében, és a horvátországi magyarság szervezettségben és elhivatottságban is a nemzetrészek élvonalában van.



A magyar kormány egyik legnagyobb sikerének nevezte, hogy programjaival, és különösen az oktatás és a gazdaság területén hozott intézkedéseivel megtartóvá tette a szülőföldet. Pélmonostoron például az idei év áprilisában letették a HMDK intézkedési terve alapján megvalósuló Magyar Kulturális Központ, Könyvtár és Óvoda alapkövét.

MTI