Újraélesztőgépet adott át Gulyás Gergely Tiszalúcon

2022. október 29. 20:08

Életmentő mellkaskompressziós készüléket adott át a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tiszalúcon szombaton, a nagyközségben harminc éve működő mentőállomás jubileumi ünnepségén. Gulyás Gergely több mint egymillió forinttal támogatta a Lucas 3 mellkaskompressziós készülék beszerzését, a fennmaradó összeget a helyiek gyűjtötték össze.

A miniszter köszöntőjében fontosnak nevezte, hogy a kisebb településeken is komoly fejlesztések valósuljanak meg. Kiemelte a Magyar falu program nyújtotta támogatásokat, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a vidéki emberek minden területen ugyanolyan szolgáltatásokhoz jussanak, mint a nagyvárosiak.



"Az a számtalan előny, ami egyébként együtt jár a vidéki léttel, ne találkozzon azokkal a hátrányokkal, amelyek az infrastruktúra fejletlenségéből következnek" - fogalmazott Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy az utak felújítását tekintve is sokat léptek előre.



A miniszter beszélt arról is, hogy az orvosbéreket sikerült nagy mértékben növelni és az egészségügyi dolgozók esetében is jelentős lépések történtek, de további bérelemelésre is szükség van. Ezt a "nehéz években" is igyekeznek megvalósítani, és mindent megtenni azért, hogy mihamarabb bekövetkezzen - jelezte.



A rendezvényen Koncz Zsófia, a térség fideszes országgyűlési képviselője kifejezte háláját a mentőállomáson dolgozóknak és mindenkinek, aki segítette a mentőállomás fejlődését.



Kitért arra is, hogy "mennyi mindent csináltak az elmúlt években", felújították például a Tiszalúc és Tiszadob közötti utat, és egy hulladékudvart is megépítettek. A legfontosabb eredménynek pedig a tiszalúci esetkocsi elindítását nevezte, amely idén januártól 24 órás orvosi ügyeletben szolgálja a helyieket.



Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs igazgatója úgy fogalmazott, hogy a most átadott készülék gyakorlatilag "egy második születésnap lehetőségét hordozza", hiszen a segítségével életeket menthetnek. Az újraélesztőgép mellett kiemelte a SzívCity applikáció fontosságát is, ami lehetővé teszi azt, hogy a helyszínhez legközelebbi elsősegélynyújtót a beteghez irányítsák.



Kádár Balázs, az Országos Mentőszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén megyei regionális igazgatója kiemelt fontosságúnak nevezte a tiszalúci mentőállomás elindulását, hiszen - mint hozzáfűzte - a hófúvásoknak is nagyban kitett térségbe korábban messziről érkezett a segítség. Elmondta, az esetkocsi elindítását ők is támogatták, és köszönetet mondott a Lucas készülék beszerzését támogatóknak.



Tiszalúc független polgármestere, Siri Norbert közlése szerint a kormány jelentős anyagi forrást biztosított arra, hogy január elsejétől 24 órás mentőtiszti szolgálattal és egy esetkocsival bővülhessen a tiszalúci mentőállomás.



Az MTI kérdésére elmondta, hogy a "Lukács bajtársnak" keresztelt, hatmillió forintos készülék beszerzését egy névtelenséget kérő vállalkozó, az Országos Mentőszolgálat, Gulyás Gergely adománya, az Élet Egyesület és a helyiek összefogása tette lehetővé.



MTI