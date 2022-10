November 20-ig lehet a számlálóbiztosokkal kitölteni a kérdőíveket

2022. október 30. 10:09

A számlálóbiztosok november 20-ig keresik fel azokat a háztartásokat, ahonnan nem érkezett be az online kitöltött kérdőív, november elsején szünetel az adatfelvétel - mondta el a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szóvivője vasárnap az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában.

Rövid Irén emlékeztetett: október elsején indult a népszámlálás és október 19-ig lehetett kitölteni online a kérdőívet. Nagyon népszerű volt az online kitöltés, 3,2 millió címről csaknem 7 millió személyi kérdőív érkezett be október 19-ig. A címek 63,5 százalékáról online érkeztek be a válaszok - közölte.



Elmondta, a számlálóbiztosok október 20-tól kezdték meg a munkát és november 20-ig keresik fel azokat a háztartásokat, ahonnan nem érkezett be az online kitöltött kérdőív.



A számlálóbiztosok legalább három alkalommal, különböző időpontokban látogatnak el a címekre és próbálják majd felvenni a kapcsolatot az ottélőkkel. Hétköznap és hétvégén is felkereshetik a számlálóbiztosok az embereket - közölte Rövid Irén.



Hozzátette, november elsején egy napra szünetel a adatfelvétel, ugyanakkor ha valaki kérte, hogy ekkor keressék fel, akkor természetesen számíthat majd a számlálóbiztos érkezésére.



Elmondta azt is, hogy a számlálóbiztos elérhetőséget hagy, ha többszöri megkeresés után sem talál otthon senkit, így lehetőség van előzetes időpont egyeztetésre.



Rövid Irén felhívta a figyelmet arra, hogy azoknak, akik november 20-ig nem vesznek részt a népszámlálásban, még lesz egy hetük erre. November 21. és 28. között tudnak majd eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségnek. Nekik a jegyzőt kell majd felkeresniük - mondta.



Kiemelte ugyanakkor, hogy nem érdemes az utolsó pillanatig várni, hiszen a számlálóbiztosok alkalmazkodnak, és keresik a legalkalmasabb időpontot a kérdőív kitöltésére.



A háztartás egy nagykorú tagja megválaszolhatja valamennyi kérdést - mutatott rá.



Rövid Irén hangsúlyozta: kötelező a részvétel a népszámlálásban, azonban néhány kérdésre nem kötelező válaszolni. Önkéntes a válaszadás például a vallásra, az egészségi állapotra, valamint a fogyatékosságra vonatkozó kérdésekre - mondta. Hozzátette ugyanakkor, hogy bár nem kötelező, de fontos a válaszadás, mert az érintett szervezetek számára nélkülözhetetlenek ezek az adatok.



Az adatgyűjtéssel a "jövőnket határozzunk meg", a lakókörnyezetünket érintő fejlesztési programokhoz a népszámlálási adatok jelentik a támpontot - mutatott ár a KSH szóvivője.

MTI