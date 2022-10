Lelőttek egy izraelit szombat este egy merényletben Hebronban

2022. október 30. 10:17

Egy palesztin merénylő agyonlőtt egy izraeli férfit, és négy másik embert megsebesített szombat este Ciszjordániában, Hebron város szomszédságában. A terroristát az izraeli biztonságiak lelőtték - jelentette a helyi média.

A merénylőt Mohammed al-Dzsabarinak hívták, egy hebroni általános iskolában tanított és a Hamász fegyveres szárnyának, az Ezzedin al-Kasszám Brigádoknak volt a tagja a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynetnek az értesülése szerint.



A katonai rádió közlése szerint a merénylő gyógyíthatatlan beteg volt, és tisztában volt egészségi állapotával. A merénylet egy palesztin boltban történt, ahol a környéken élő izraeli telepesek is rendszeresen vásároltak.



A terrorista tüzet nyitott a Kirjat Arba és a szomszédos Hebron város közötti üzletben egy zsidó apára és a fiára, majd a helyszínre érkező orvosokra és biztonsági őrökre lőtt.



Al-Dzsabari megölte az izraeli apát, Ronen Hananiát, és megsebesített négy másik embert, köztük egy orvost súlyosan. Az izraeli hadsereg egyik szolgálaton kívüli katonája egy biztonsági emberrel üldözőbe vette, majd lelőtte a merénylőt.



Az izraeli hadsereg már vasárnap hajnalban felmérte al-Dzsabari hebroni otthonát, melyet várhatóan lerombolnak majd a helyi gyakorlatnak megfelelően, elrettentés céljából.



Őrizetbe vették a terrorista egyik testvérét, akit azzal vádolnak, hogy részt vett a támadásban. Al-Dzsabari másik bátyját korábban fogva tartották egy izraeli börtönben, majd szabadulása után a Gázai övezetbe telepítették a Gilad Salit nevű izraeli katona fogolycsere-megállapodásával, 2011-ben.



Al-Dzsabarinak három gyermeke volt, s egy izraeli biztonsági ember azt mondta, hogy végstádiumban lévő rákbeteg volt, és csak néhány napja volt hátra, amikor szombat este végrehajtotta támadását az izraeliek ellen.



Az izraeli biztonsági erők idén eddig több mint 130 palesztint öltek meg Ciszjordániában, illetve Kelet-Jeruzsálemben, a legtöbbet 2015 óta. A hadsereg szerint a legtöbbjük fegyveres volt, akik rajtaütésben haltak meg, de életüket vesztették kődobáló fiatalok és vétlen emberek is.



Izrael az 1967-es hatnapos háborúban foglalta vissza Jordániától Ciszjordániát, ahol több mint 130 települést alakított ki, noha a nemzetközi jog tiltja civilek be- és kitelepítését háborúban elfoglalt területekre. A palesztinok Ciszjordániában és a Gázai övezetben, kelet-jeruzsálemi fővárossal szeretnék létrehozni saját államukat.



MTI