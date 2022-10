Rózsahölgyek tisztújító közgyűlése Beregszászon

2022. október 30. 11:28

A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága (KRT) jövőre megalakulásának immáron tizedik évfordulóját méltatja majd. Miért is jött létre? Mert a hölgyek körében egyre nagyobb igény mutatkozott a nőiesség, kedvesség, a szeretet mindennapi megnyilvánulására, a női erények és értékek képviselésére. A kecskeméti rózsahölgyek példáján felbuzdulva ennek érdekében hozták létre a kárpátaljai társaságot.

A szerző felvétele.

A 2013-ban alakult szervezet célja a jóság, szelídség és harmónia közvetítése az élet minden területén. Tagjai ennek megfelelően jótékonysági esteket szerveznek, felkarolják a szegényebb sorsú gyerekeket, számukra kirándulásokat, kulturális programokat, de jótékonysági hajvágást is szerveznek, emellett közösségépítő szerepet töltenek be, illetve hűen ápolják Beregszász ismert nőalakjainak emlékét.

A Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága október 29-én tartotta soron következő tisztújító közgyűlését Beregszászi Máltai Szeretetszolgálat székházában. Elnöki beszámolójában Mező Dianna sajnálattal állapította meg, hogy még nem is érkeztünk fellélegezni a pandémiai után, amikor újabb sokkhatás ért bennünket. És a február végén kezdődött orosz-ukrán fegyveres konfliktus igencsak megváltoztatta életünket. Köszönetet mondott a rózsahölgyeknek, hogy azokban a nehéz időkben, amikor menekültek ezreit kellett ellátni a határon, ők önkéntesként bekapcsolódtak különböző segélyszervezetek munkájába, illetve kivették részüket a vidékünkön menedéket találók ellátásában is. A mostani háborús helyzetben sajnos nem tudták megtartani a betervezett programok nagy részét, ám ki-ki a kijelölt helyén ma is derekasan helytáll.

Mező Dianna örömmel számolt be arról, hogy a Kárpátaljai Rózsahölgyek Társasága 2022 májusában csatlakozott a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) Családlánc mozgalmához. Mivel Kárpát-medencei szervezetről van szó, így mind az anyaországi, mind a határon túli családszervezetek irányába nagyobb kapcsolati lehetőségeink adódnak, mondta, hisz a KCSSZ számos szervezetet ölel fel, melyek rendszeresen szerveznek eseményeket, s ezekre meghívják a többi szövetség képviselőit is. A továbbiakban ezeken a programokon a rózsahölgyek is részt vehetnek, emellett közös pályázati lehetőségekre is lehetőség nyílik. Júniusban már részt is vettek a KCSSZ által Nyíregyházán megrendezett Kárpát-medencei Családok Találkozóján. Októberben a KCSSZ közgyűlésén az elnökasszony képviselte a KRT-t.

A továbbiakban Mező Dianna köszönetet mondott a támogatóknak – Magyarország Beregszászi Konzulátusának, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolának, a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálatnak, Beregszász polgármesterének, az ID System Kft.-nek, a Family Kft.-nek, a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezetnek, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színháznak, a média képviselőinek – és reményét fejezte ki, hogy az együttműködés a jövőben is gyümölcsöző lesz.

A tagság a következő ciklusra is bizalmat szavazott Mező Dianna elnöknek, Hnatik Tünde alelnöknek, Horváth Gabriella titkárnak.

A jövő évi terv felvázolása mellett a rózsahölgyek elhatározták, hogy év végéig minden hétfőn este hét órakor imaperceket tartanak, ki-ki az otthonában tíz percre elcsendesedik és imádkozik a békéért. Ehhez bárki csatlakozhat.

Bízunk benne, hogy hamarosan eljön a várva várt béke, s újra együtt lehetnek a családok, újra megrendezésre kerülhetnek azok a közösségi programok, amelyek bizonyos mértékben megmaradásunk zálogai is.

Kovács Erzsébet

karpatinfo.net