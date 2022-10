Negyedével több képviselői mandátumot szerzett a felvidéki magyar párt

2022. október 30. 17:16

A felföldi megyei választásokon a Szövetség nevű felvidéki magyar párt mintegy negyedével több képviselői mandátumot szerzett, mint elődpártjai öt évvel korábban; az önkormányzati választásokon a legtöbb polgármesteri posztot, a mandátumok csaknem felét független jelöltek szerezték meg - derült ki a szlovák statisztikai hivatal (SÚSR) által vasárnap délután közzétett hivatalos végeredményekből.

Bár a Szövetség által indított jelölteknek a megyeelnöki posztot sem a jelentős létszámú magyar lakossággal rendelkező nagyszombati, sem pedig a nyitrai megyében nem sikerült elnyerniük, jelöltjeik megszerezték az öt évvel ezelőtt elnyert voksok mintegy dupláját. A tavaly egységesült felvidéki magyar párt a megyei választásokon 54 megyei képviselői helyet szerzett, ami mintegy negyedével több a párt elődpártjai által öt évvel korábban szerzett 42 mandátumnál, és ennek eredményeként a nyitrai, illetve a nagyszombati megyékben a legnagyobb képviselői frakciót a magyar párt adja.



A felföldi pártok közül a magyar párt lett az, amely a legtöbb önállóan indított képviselőjelöltet juttatta be a megyei képviselőtestületekbe: a megyei választásokon a Szövetség jelöltjeire több mint félmillióan szavaztak, miközben az egy évvel ezelőtti népszámláláson 422 ezren vallották magukat magyar nemzetiségűnek.



A Szövetség az önkormányzati választásokon is több polgármesteri posztot szerzett, mint elődpártjai négy évvel korábban. A Szövetség a mostani önkormányzati választásokon 330 településen indított polgármesterjelöltet, és 248 településen nyert, ami mintegy tíz százalékkal több mint az elődpártjai által 2018-ban megszerzett 220 polgármesteri hely.



Forró Krisztián, a Szövetség elnöke a ma7.sk felvidéki magyar hírportálnak nyilatkozva sikernek és a vártnál is jobbnak minősítette az eredményt, és köszönetet mondott a választóknak, hogy segítettek megtartani és megerősíteni a felvidéki magyar közösség bástyáit.



A felföldi önkormányzati választásokon országosan a legtöbb polgármesteri posztot, a mandátumok 46 százalékát független jelöltek szerezték meg, a pártjelöltként indulók közül a legtöbb polgármesteri posztot - a tisztségek 9 százalékát - a Peter Pelegrini által vezetett Hang (Hlas) jelöltjei szerezték meg. Pelegrini a legnagyobb ellenzéki pártból, az Irányból (Smer-SD) lépett ki.



A nyolc felvidéki megye székhelyeinek többségében a regnáló polgármesterek erősítették meg posztjaikat. Hasonlóképpen Pozsonyban, ahol a liberális hármas koalíció által indított Matús Vallo lett a régi-új polgármester.



A Felvidék történetében első alkalommal azonos időpontban tartott önkormányzati és megyei választások választási részvétel tekintetében vegyes eredményt hoztak. A megyei választásokon a voksolásra jogosultak 43 százaléka vett részt, ami jelentősen több mint az öt évvel ezelőtti majdnem 30 százalékos részvételi arány. Ugyanakkor az önkormányzati választások részvételi aránya 46 százalékos lett, ami 2,5 százalékponttal kevesebb, mint négy évvel korábban. A választásokon leadott voksok összesítését az idén először végezte teljesen elektronikusan a szlovák statisztikai hivatal.

MTI; Gondola