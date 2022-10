Mexikói Nagydíj - Verstappen újra nyert és csúcsot döntött

2022. október 30. 22:57

A már világbajnok Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte meg a Forma-1-es Mexikói Nagydíjat vasárnap Mexikóvárosban.

A 25 éves Verstappennek ez az idei 14. - és pályafutása 34. - futamgyőzelme, mellyel megdöntötte a legendás hétszeres vb-győztes Michael Schumacher 2004-es, valamint a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel 2013-as rekordját, múlt vasárnap óta ugyanis ők hárman voltak, akik egy szezonon belül 13 versenyen is nyertek.

Verstappen mögött a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője ért célba másodikként, míg a hazai kedvenc Sergio Pérez (Red Bull) lett a harmadik.



A kétszeres világbajnok holland remekül kapta el a rajtot, a hosszú egyenesben biztosan tartotta vezető pozícióját, míg mögötte előbb Lewis Hamilton, majd Sergio Pérez is el tudott menni a második helyről startolt George Russell mellett. A két Ferrari közben egymással csatázott és végül Carlos Sainz maga mögött tudta tartani Charles Leclerc-t.



A folytatásban nyugodtan köröztek az élen állók, Verstappen másfél másodperccel vezetett Hamilton és hárommal Pérez előtt, s körökön keresztül nem igazán változott közöttük a különbség. A két Red Bull és a két Mercedes ugyanakkor egyértelműen gyorsabb volt és távolodott a Ferrariktól, így az első tíz kör után egyértelműnek tűnt, hogy a futamgyőzelmet egymás között döntik majd el.



A tempó szinte azonos volt az első négy autó között, ám amíg Verstappen és Pérez lágy gumikon autózott, addig Hamiltonék közepes keveréken köröztek. Előbb, a 24. körben Pérezt hívta ki a Red Bull kerékcserére, két körrel később pedig Verstappen következett, aki a két Mercedes mögé érkezett vissza a pályára, Hamiltontól csaknem húsz másodperccel lemaradva.



A 30. körben a hétszeres világbajnok Hamiltonnak is cseréltek, és amikor visszatért, öt másodperc volt a hátránya Verstappen mögött, míg a mezőnyt Russell vezette. Utóbbi öt kört vezette a mezőnyt, ám a gyorsan kopó gumijai miatt a holland pilóta folyamatosan közelített hozzá, így a 35. körben ő is kihajtott a boxba, Verstappen pedig újra az élen találta magát.



A verseny első fele nem tartogatott komoly izgalmakat, a legjobbak tisztes távolságból követték egymást és a mezőny hátsó részében is kevés előzés történt. A folytatásban a hazai kedvenc Pérez szorongatta a második Hamiltont, akinek gondjai voltak a kemény gumikkal, így nem csupán a mexikóit nem tudta lerázni, de Verstappen is egyre távolabb került tőle.



A folytatásban sem változott a futam képe, Verstappen magabiztosan haladt az élen, 10 másodperc fölé növelve előnyét, Hamilton mögött pedig hosszú körökön át másfél másodperc hátránnyal autózott Pérez. Izgalmakat a különböző gumistratégia ígért, ám a Red Bull közepes gumijai a "hajrára" fordulva sem lassultak a Mercedesek kemény gumijaihoz képest, sőt az utolsó körökre 15 másodperc közelébe nőtt az első két helyen haladó között a különbség, Verstappen pedig végül magabiztosan és fölényesen nyerte meg idei 14. futamát.



A vb két hét múlva Brazíliában folytatódik.



MTI