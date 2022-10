Bajnokok Ligája - A záró kör előtt

2022. október 31. 11:48

A labdarúgó Bajnokok Ligája D csoportjában még mind a négy rivális reménykedhet a nyolcaddöntős részvételben a keddi játéknapon sorra kerülő utolsó forduló előtt.

foci-live.com

A Sporting CP az Eintracht Frankfurtot, míg az Olympique Marseille a Tottenham Hotspurt látja vendégül. Az első helyen álló angol, illetve második helyezett portugál csapat számára a győzelem és a döntetlen egyaránt BL-nyolcaddöntőt ér, ellenben a német és a francia együttestől csak a győzelem elfogadható.



Az Európa-liga-címvédő Frankfurt rossz főpróbát tartott, a szombati bajnokin otthon 2-1-re kikapott a Borussia Dortmundtól, de a portugál pontvadászatban a Sporting sem jutott ponthoz, miután az Aouca vendégeként 1-0-ra alulmaradt. A németeknek négymeccses győzelmi szériájuk szakadt meg ezzel, a portugálok viszont legutóbbi öt tétmeccsükön harmadszor szenvedtek vereséget, egy győzelem és egy döntetlen mellett.



A Tottenham szombaton lezárta hárommeccses nyeretlenségi sorozatát, a londoni alakulat a Bournemouth otthonában győzött a Premier League-ben 3-2-re. A Marseille közben megszakította hárommeccses pontnélküli sorozatát, de a Strasbourg vendégeként is csak döntetlenre futotta az erejéből (2-2).



A BL-nyolcaddöntős részvételt illetően a csoportkör hatodik, utolsó fordulója előtt az A, a B és a C csoportban nem maradt nyitott kérdés, csupán a tavaszi folytatás lehet még érdekes az Európa-ligában.



A C csoportban még az sem, azt a pozíciót ugyanis a Barcelona már lefoglalta magának, illetve az A csoportban is magasra került a léc a Rangersnek. Az Ajax három ponttal áll a skótok előtt, utóbbiak a hollandok otthonában a nyitó körben 4-0-ra alulmaradtak. A skót csapattól bravúr lenne, ha a keddi visszavágójukat követően megelőzné az amszterdamiakat. A B csoportban viszont a harmadik Atlético Madrid előnye mindössze egy pont a negyedik Bayer Leverkusennel szemben, és amíg a spanyolok idegenben, addig a németek otthon zárják a csoportkört.



Az M4 Sport a keddi játéknapon a Liverpool FC-Napoli rangadót közvetíti élőben.



MTI