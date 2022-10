Magyar zászlóval búcsúztak el a dél-koreai szurkolók Ádám Martintól

2022. október 31. 12:28

Véget ért a labdarúgó-bajnokság Dél-Koreában a múlt héten, és a bajnok Ulszan Hyundai magyar csatára, Ádám Martin hazautazhat szabadságra. Fotók mutatják meg, hogy csapata szurkolói milyen nagy szeretettel búcsúztak el tőle az aranyérem megszerzése után.

bunteto.com

Ádám Martin jött, látott és győzött. Bár az ő esetében ez inkább úgy festene, hogy ment, látott és győzött, ugyanis az előző magyar bajnokság gólkirálya a nyáron elment itthonról, és azóta meghódította magának Dél-Koreát. Csapata, az Ulszan Hyundai megnyerte a bajnokságot, és a magyar válogatott csatár csak az utolsó hónapokra érkezve is tizennégy bajnoki meccsen lépett pályára, kilenc gólt szerzett, és adott három gólpasszt is.

Hőssé a végén vált, amikor csereként beállva két góllal segítette a csapatát a címvédő Csunbuk elleni rangadón, majd a bajnoki cím bebiztosításakor góllal és gólpasszal vette ki a részét a Gangvon 2-1-es legyőzéséből. A 27 éves magyar labdarúgó a családjával együtt most megérdemelten utazhat haza szabadságra, és a Bunteto.com által közzétett fotók is bizonyítják, rövid idő alatt is mennyire népszerű lett az Ulszan szurkolóinak körében.

magyarnemzet.hu