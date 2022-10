Bizalmas kormányzati iratokat küldött saját e-mailjére a brit belügyminiszter

2022. október 31. 15:13

Féltucatnyi bizalmas kormányzati iratot továbbított a kormány zárt e-mail-szervereiről személyes e-mail-címére az elmúlt hetekben Suella Braverman brit belügyminiszter. Az ügyben, amely Rishi Sunak miniszterelnök kormányának első komolyabb belpolitikai botrányává kezd fajulni, Braverman hétfőn küldött részletes beszámolót a londoni alsóház belügyi bizottságának.

A bizottság elnökéhez, Diana Johnsonhoz intézett levelében azt írta: szeptember 6. és október 19. között hat alkalommal továbbított kormányzati e-mail-címéről saját, jórészt mobiltelefonon használt e-mailjére hivatalos dokumentumokat.



Braverman hangsúlyozta: a szóban forgó iratok egyike sem érintett nemzetbiztonsági, hírszerzési vagy kiberbiztonsági kérdéseket, így a dokumentumok nem jelentettek veszélyt a nemzetbiztonságra.



A belügyminiszter hozzátette: a saját e-mailjére továbbított csatolmányok nem tartalmaztak titkos vagy szigorúan titkos besorolású iratokat.



Braverman egy hasonló ügyre hivatkozva az előző miniszterelnök, Liz Truss kormányzásának utolsó napján lemondott.



Névleg azzal indokolta október 19-én bejelentett távozását, hogy személyes e-mailjéről küldött át egy hivatalos, még nem publikált szakpolitikai dokumentumot az egyik alsóházi képviselőnek, akinek nem volt betekintési joga az adott bizalmas iratba.



Braverman ugyanakkor éppen erre az indokra felépítve erőteljes bírálatokat is megfogalmazott Liz Truss kormányának politikájával szemben, alig burkoltan számon kérve, hogy az akkori miniszterelnök nem nézett szembe a korábbi pénzügyminiszter által szeptember végén bejelentett, súlyos piaci felfordulással járó adócsökkentési program következményeivel. Suella Braverman abban a levélben azt írta: a kormány működésének alapja az, hogy vállalják a felelősséget mindazok, akik hibát követnek el.



Liz Truss másnap lemondott a Konzervatív Párt vezetői tisztségéről, és ezzel kormányfői megbízatása is megszűnt.



Az utódjául megválasztott új miniszterelnök, Rishi Sunak azonban ismét kinevezte belügyminiszterré Bravermant. Sunakot ezért komoly bírálatok érték a kormányzó Konzervatív Párt frakciójának egyes tagjai részéről, akik szerint továbbra is vannak nyitott kérdések Braverman szakmai tevékenységével - egyebek mellett a bevándorlási szabályozás egyre nyilvánvalóbb zavaraival - kapcsolatban.



Éppen hétfőre éleződött ki a vita a délkelet-angliai Manston közelében működő, menedékkérők elszállásolására használt tábor körülményeiről.



Sir Roger Gale, a térség egyik alsóházi képviselője hétfői nyilatkozatában a létesítményt túlzsúfoltnak, a táborban uralkodó viszonyokat "teljesen elfogadhatatlannak" minősítette, különös tekintettel arra, hogy a központban gyerekek is vannak.



A képviselő szerint nem kizárható, hogy a kialakult helyzetet "szándékosan idézték elő".



A táborban, amelyet 1600 ember befogadására terveztek, jelenleg hozzávetőleg négyezren tartózkodnak.



MTI