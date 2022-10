Megpróbálta beszervezni a hágai orosz katonai attasét a brit kémszervezet

2022. október 31. 17:45

Bekérették hétfőn az orosz külügyminisztériumba a moszkvai holland nagykövetet, amiért a brit hírszerzés megpróbálta beszervezni a hágai orosz katonai attasét.

A hivatalos tájékoztatás értelmében a minisztérium határozottan tiltakozott a misszióvezetőnél, amiért Nagy-Britannia a holland fővárosban október 20-án kísérletet tett az ottani orosz nagykövetség katonai attaséjának beszervezésére. A tárca szerint Hollandiában az elmúlt években több ilyen eset is előfordult, egyebek között a holland bűnüldöző szervek részvételével.



Az orosz diplomáciai minisztérium közölte, hogy idén áprilisban holland hírszerzők megpróbáltak beszervezni három orosz diplomatát, egy nappal azt követően, hogy nemkívánatos személyeknek nyilvánították őket.



"Felszólítjuk a holland hatóságokat, hogy tartózkodjanak az efféle barátságtalan, a kétoldalú kapcsolatok további romlásához vezető cselekedetektől, és ragaszkodunk ahhoz is, hogy Hága tegyen kimerítő intézkedéseket az ilyen incidensek jövőbeni megelőzésére, beleértve azon országok képviselői részéről is, amelyeket Hollandia szövetségeseinek nevez" - áll az orosz külügyi közleményben.

MTI