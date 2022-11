Brüsszel ukázt adott Moszkvának

2022. november 1. 09:52

Az Európai Unió elítéli, hogy Oroszország felfüggeszti a hajóforgalmat a "fekete-tengeri kezdeményezés" keretében gabona szállítására kijelölt biztonsági folyosón, és arra biztatja Moszkvát, hogy vonja vissza döntését, haladéktalanul kezdje újra a gabonaszállítási egyezmény végrehajtását - közölte az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn.

Josep Borrell az Európai Unió nevében kiadott nyilatkozatában kijelentette: kizárólag Oroszország felelős azért a globális élelmezésbiztonsági válságért, amelyet az Ukrajna elleni háború, valamint az ukrán tengeri kikötők orosz blokádja okozott.

"Oroszország az ukrajnai háború kezdete óta fegyverként használja az élelmiszert és az éhezést" - fogalmazott a főképviselő, majd hozzátette: Moszkva célzott intézkedései, beleértve a gabonakészletek megsemmisítését, a termelés megzavarását, valamint a saját élelmiszer- és műtrágyaexportjára vonatkozó korlátozások bevezetését, súlyosbították az élelmezésbiztonság válságát világszerte.



Az EU és tagállamai továbbra is reagálni fognak az élelmezésbiztonságot fenyegető krízisre, és támogatni fogják az ukrán mezőgazdasági termékek kiszámítható szállítását a globális piacokra - fűzte hozzá az uniós diplomácia vezetője.



Oroszország szombaton jelentette be, hogy - az aznap délelőtt a Szevasztopoli-öbölben a hajóit ért támadás miatt - nem vesz részt a "gabonakezdeményezés" végrehajtásában. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a fekete-tengeri flotta hajói, amelyek közreműködtek a gabonafolyosó biztonságának szavatolásában, a támadás célpontjaivá váltak a Szevasztopoli-öbölben. A tárca hétfő este már azt közölte, hogy amíg nem tisztázódik a Szevasztopolban orosz hadi- és polgári hajók ellen szombaton végrehajtott ukrán dróntámadás körül kialakult helyzet, Oroszország felfüggeszti a hajóforgalmat a "fekete-tengeri kezdeményezés" keretében gabona szállítására kijelölt biztonsági folyosón.



Az idén július 22-én Isztambulban Oroszország, Ukrajna, Törökország és az ENSZ által megkötött gabonaszállítási egyezmény keretében 397 hajón több mint 9 millió tonna gabona hagyhatta el biztonságban a fekete-tengeri ukrajnai kikötőket, aminek hatására csökkentek az élelmiszerárak a világpiacon. A megállapodás november végén járna le.



Moszkva vasárnap közölte, hogy az orosz fekete-tengeri flotta hajóit szombaton megtámadó drónoknak legalább az egyikét a megállapodás alapján megnyitott gabonaszállítási folyosó területéről, egy ukrán vagy nyugati használatban lévő civil hajóról indíthatták el.



Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő este arról tájékoztatott, hogy Ukrajna továbbra is végrehajtja a gabonaegyezményt az ENSZ-szel és Törökországgal kötött megállapodások keretében.

MTI