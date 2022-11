A Meloni-kormány szigorította a gyülekezési törvényt

2022. november 1. 18:58

Az ellenzéki pártok szerint a szabadságjogokat korlátozza a Giorgia Meloni vezette kormány, amely legelső intézkedései között szigorította a nyilvános gyülekezésre vonatkozó előírásokat a kedden hatályba lépett törvénnyel.

A büntető törvénykönyv egyik cikkelyének módosításával háromtól hat évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatók az elkövetők az engedély nélkül rendezett terület- vagy épületfoglalások miatt, amelyeken több mint ötven ember gyűlik össze.



A Matteo Piantedosi belügyminiszter nevével fémjelzett jogszabály aktualitását a Modena külvárosában rendezett rave party adta, amely egybeesett a rendelkezés hatályba lépésével.



A törvény értelmében a rendfenntartó erők engedély nélkülinek nyilvánították az egy hangárban tartott eseményt: több mint ezerháromszáz embert és több mint háromszáz gépjárművet azonosítottak, 150 euró (60,9 millió forint) értékben foglaltak le technikai berendezéseket, és a találkozó tizennégy szervezője ellen indítottak eljárást.



A szigorítás azokra az eseményekre vonatkozik, amelyeket a rendfenntartó erők veszélyesnek nyilvánítanak a résztvevők testi épsége vagy a közrend szempontjából.



A szervezőkre ezertől tízezer euróig terjedő bírságot is kiszabhatnak.



Enrico Letta, a baloldali Demokrata Párt (PD) főtitkára trójai falónak nevezte a szerinte a gyülekezési szabadságot korlátozó jogszabályt, amelyet a jobboldali kormány a szakszervezeti megmozdulásokkal, valamint a diáktüntetésekkel szemben is ki fog használni.



Olaszországban gyakorinak számít az oktatási intézmények, nemcsak az egyetemek, hanem a gimnáziumok engedély nélküli elfoglalása a tanulók részéről, amit mostanáig a hatóságok az esetek többségében eltűrtek.



Az utóbbiak íratlan engedélyezése azonban a törvénymódosítással megszűnik.



El a kezekkel a jogszabálytól - jegyezte be közösségi oldalára Matteo Salvini, a Liga vezetője, volt belügyminiszter. Azt üzente Enrico Lettának, hogy a jelenlegi kormány "nem halad visszafele, a törvényeket tiszteletben kell tartani".



A jobboldali kormány egyik első intézkedéséről van szó, mely az utóbbi hónapokban történtekre kívánt reagálni: nyáron ugyanis több tömeges rave partyt rendeztek Európa számos országából érkezett résztvevőkkel. Augusztus közepén csaknem tízezren gyűltek össze a Rómától nem messzi Viterbóban rendezett ötnapos találkozóra, melynek során tucatnyi fiatalt szállítottak kórházba túlzott alkohol- és kábítószer-fogyasztás miatt, egy fiatal pedig életét veszítette. A résztvevők jelentős része tizennyolc év alatti volt. Az engedély nélkül elfoglalt területen háromszáz eurós kár keletkezett. Akkor a választási kampányt folytató jobboldali pártok intézkedéseket ígértek kormányra jutásuk esetén.



MTI