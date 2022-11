Putyin Erdogannak a gabonaszállítás felújításáról

2022. november 1. 20:39

A Szevasztopol elleni dróntámadás kivizsgálása és Kijev által adott biztonsági garanciák után lehet csak felújítani a gabonaegyezmény végrehajtását - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a török hivatali partnerével, Recep Tayyip Erdogannal kedden folytatott telefonbeszélgetésen.

A Kreml sajtószolgálatának közleménye szerint a felek részletes eszmecserét folytattak a fekete-tengeri kikötőkből történő gabonaexportról kötött megállapodások végrehajtásáról. Putyin tájékoztatta beszélgetőpartnerét arról, hogy Oroszország miért függesztette fel részvételét a gabonamegállapodásban.



Az orosz vezető szerint a "kijevi rezsim" nyugati pártfogói támogatásával arra használta fel az ukrán gabona elszállítására létrehozott tengeri humanitárius folyosót, hogy csapásokat mérjen az orosz Fekete-tengeri Flotta szevasztopoli infrastruktúrája és hajói ellen, amelyek az útvonal biztonságos működését biztosították.



Putyin azt mondta, hogy a gabonamegállapodáshoz való orosz visszatérés feltételei a szombati szevasztopoli incidens körülményeinek részletes kivizsgálása, illetve az, hogy Kijev valós garanciákat adjon az isztambuli megállapodások szigorú betartására, különösen ami a humanitárius folyosó katonai célokra való használatának tilalmára vonatkozik.



"Csak ezt követően lehetne megfontolni a munka folytatását a fekete-tengeri kezdeményezés keretében" - áll az orosz közleményben.



Az orosz elnök arra is felhívta török kollégája figyelmét, hogy a megállapodáscsomag második részét, amely az orosz mezőgazdasági termékek és műtrágyák világpiaci exportjának feloldásáról szólt, nem hajtották végre. Elmondta azt is, hogy az ukrán gabonaexport újraindulásának három hónapja alatt nem teljesült az a feladat, hogy elsősorban a leginkább rászoruló országoknak biztosítsák az élelmiszerszállítást. Megerősítette Oroszország készségét arra, hogy jelentős mennyiségű gabonát és műtrágyát szállítson ingyenesen Afrikába.



Putyin tájékoztatta Erdogant a hétfőn Szocsiban megtartott orosz-azeri-örmény csúcstalálkozóról.



A gabonamegállapodásban való orosz részvétel felfüggesztését követően kedden egyébként két napon belül már másodszor tárgyalt telefonon egymással Szergej Sojgu orosz és Hulusi Akar török védelmi miniszter. Hétfő este az orosz és a török diplomácia vezetője, Szergej Lavrov és Mevlüt Cavusoglu is eszmecserét folytatott.



A gabonamegállapodás végrehajtását felügyelő Közös Koordinációs Központ ENSZ-képviselője hétfő este közölte, hogy Törökország, Ukrajna és az ENSZ szerdára nem ütemezett be teherhajó-forgalmat és ellenőrzést a tengeri gabonafolyosón.

