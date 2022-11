Körözött magyar bűnözőt fogtak el Németországban

2022. november 3. 09:10

A magyar Top 50-es listán szereplő körözött bűnözőt fogtak el Chemnitzben - közölte a rendőrség a Police.hu oldalon csütörtökön.

A 11 évnyi szabadságvesztésre ítélt V. László Csabát, aki ellen hat körözés volt érvényben, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda fejvadászainak segítségével fogták el a német rendőrök - írták.



A férfit maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés, prostitúciós tevékenység elősegítése, kitartottság és csalás miatt körözték többek között.



"A mezőszemerei szemkiverőként elhíresült, agresszív férfi kiterjedt rokoni kapcsolatait igénybe véve először idehaza, majd külföldön is lányok futtatásából tartotta el magát. Nemcsak alkalmi nőismerőseivel, hanem közeli családtagjaival is prostitúciós tevékenységet végeztetett" - olvasható a Polic.hu oldalon.



A magyar bíróságok több mint 11 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték. A börtönbe nem vonult be, két éve eltűnt.



A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda segítségét kérte felkutatásában. A nyomozók, mivel több olyan adat is felmerült, amely szerint a férfi Németország középső, illetve keleti régióiban tartózkodhat, felvették a kapcsolatot a német társszervekkel a Célkörözési Egységek Európai Hálózatán keresztül.



A német rendőrök november 1-jén elfogták V. László Csabát Lipcse közelében, Chemnitzben, majd letartóztatták - olvasható a Police.hu oldalon.

MTI