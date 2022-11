Netanjahu az ultranacionalista és ultraortodox tömbbel kormányt alakíthat

2022. november 3. 09:44

Stabil jobboldali kormányt alakíthat a jobboldali Likud párt élén álló Benjámin Netanjahu a szavazatok 90 százalékának megszámlálása után - jelentette a helyi média Izraelben csütörtökön.

A központi választási bizottság jelentése szerint a keddi választás szavazatait már számba vették, és megkezdték a nem saját szavazókörzetükben leadott dupla borítékok feldolgozását, amelyeket a külképviseleteken dolgozók, valamint a katonák és a kórházakban, börtönökben felállított szavazóhelyiségekben adtak le.



Az eddigi, mintegy 90 százalékos feldolgozottság mellett a Benjámin Netanjahu volt miniszterelnököt támogató jobboldali, ultranacionalista és ultraortodox tömbnek 65 képviselője lesz a 120 tagú izraeli parlamentben, a kneszetben. Ezzel a Likud vezetője meg tudja alakítani a választási kampányában ígért stabil, tisztán jobboldali kormányát.



A 3,25 százalékos választási küszöböt el nem érő pártokra leadott voksokat, az összesen leadott szavazatok több mint hat százalékát, a választási eredmények arányában osztják el a bejutott pártok között, s ezzel megerősödnek a győztes oldal pártjai.



Nem jutott be az arab Balaad párt, noha 3,02 százalékot, azaz több mint három mandátumnyi szavazatot szerzett. Ha az előzetes várakozások szerint összefogtak volna a Hadas-Tal nevű arab pártszövetséggel, akkor együtt most nyolc képviselője lenne közös listájuknak, de így a bekerült Hadas-Tal várhatóan csak 4-5 képviselőt küldhet a kneszetbe.



A számítások alapján várhatóan kiesik a baloldali liberális Merec is, mely az összes voks 3,16 százalékát szerezte meg a 90 százalékos feldolgozottságnál. Ez a párt is megpróbált korábban szövetséget kötni a szociáldemokrata Munkapárttal, de annak vezetője, Merav Michaeli elutasította kérésüket.



A Likud gyors koalíciós tárgyalásokra törekszik a végleges eredmények nyilvánosságra hozása után a Haarec című újságnak nyilatkozó Likud-forrás szerint. A Vallásos Cionisták nevű vallásos pártszövetséggel, a keleti ultraortodoxok Sasz pártjával, és az askenázi ultraortodoxok Egyesült Tórapártjával kezdődnek majd a megbeszélések - közölték.



MTI