A személyes adatok védelmére hívja fel a figyelmet az ESET

2022. november 3. 09:47

Több módszert, például a használt szolgáltatások adatvédelmi beállításának ellenőrzését is ajánlja a személyes adatok védelmére az ESET, az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftvermegoldások nemzetközi szállítója szerint ha valaki törölni szeretne egy magáról már az interneten szereplő konkrét információt, vegye fel kapcsolatot a weboldal tulajdonosával és kérje eltávolítását.

A közlemény idézi Csizmazia-Darab Istvánt, az ESET megoldásait forgalmazó Sicontact Kft. kiberbiztonsági szakértőjét, aki elmondta, sajnos, ha valami egyszer felkerül az internetre, nincs biztos módja annak, hogy teljesen eltávolítsák onnan. Ugyanakkor több mindent is megtehet a felhasználó, hogy minimalizálja a kockázatokat és biztonságosabbá tegye az online jelenlétét - tette hozzá.

Elsőként az ajánlja, hogy mindenki keressen rá önmagára a Google-on, hiszen a találatokból kiderül, mennyit "tud" valakiről az internet. A névkeresést érdemes telefonszámmal, lakcímmel kombinálni, mert így valószínűleg több adat bukkan fel.

A közlemény szerint ezt követően a felhasználó eldöntheti, hogy milyen személyes adatok eltávolítását kéri a Google-től.



A közleményben az ESET szakértői felhívták a figyelmet arra, hogy a Google legutóbb 2022 áprilisában módosította irányelveit a személyazonosításra alkalmas adatok eltávolításáról. Ezekbe beletartoznak a kormányzati azonosítószámok, fotók, banki adatok, kapcsolatok, személyes információk vagy például az egészségügyi adatok. A Google azonban nem távolítja el a hírekben vagy közhiteles adatbázisokban szereplő személyes adatokat. A frissítés kiegészíti azt a korábban már létező lehetőséget, hogy töröltetni lehessen az olyan tartalmakat, amelyek bármilyen módon kárt okozhatnak, ide tartoznak a nem engedélyezett pornográf tartalmak, a gyermekekről készült képek vagy a szerzői jogsértések. A Google az Európai Unió lakosainak esetében már eleget tett az általános adatvédelmi rendelet 17. cikkelyének, azaz a törléshez való jognak, amely minden uniós vállalatot arra kötelez, hogy kérésre törölje az érintettek személyes adatait - írták. (A legtöbb weboldalon a kapcsolat menüpontban találhatók az elérhetőségek, ha pedig valaki nem kap kedvező választ, az illetékes hatósághoz is fordulhat.)



A tájékoztatás alapján az is fontos, hogy az ügyfelek ellenőrizzék a használt szolgáltatások adatvédelmi beállításait, mivel több platform, így például a Facebook vagy a Twitter adatvédelmi beállításaiban van olyan lehetőség, amelyekkel elrejthetők a személyes tartalmak és kapcsolatok, és ezek így nem jelennek meg nyilvánosan a keresőmotorokban.



Egy újabb ajánlás szerint a felhasználók ne osszanak meg magukról kitárulkozó információkat.

Sokan ugyanis túlságosan sok bizalmas személyes információt közölnek magukról. Ennek alapján pedig érdemes válogatni, és törölni a régi Facebook bejegyzéseket, tweeteket, a tinédzser korból származó előnytelen képeket és bármilyen más, kellemetlen dolgot. Amennyiben valakinek kiemelten fontos a magánélete, gondoljon a barátokra, családtagokra is, és töröljön minden olyan fotót, amelyen ők is szerepelnek a felhasználóval - tartalmazza közlemény.



A szakértők az extra védelmi szolgáltatás (VPN - Virtual Private Network) használatát is előnyösnek tartják,

Ezzel ugyanis titkosítani lehet a kapcsolatot, és láthatatlanná válik a felhasználó a tartózkodási helye. Emellett segít megakadályozni, hogy hackerek könnyen hozzájussanak személyes adatokhoz.

