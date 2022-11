Szicíliában több ezer munkahelyet veszélyeztetnek a szankciók

2022. november 3. 10:30

Közel nyolcezer munkahely szűnhet meg a szicíliai Priolo kőolaj-finomítójában és beszállító hálózatában az Oroszországból érkező nyersanyagra kivetett embargó következtében, amivel szemben Róma állami segítséget nyújthat - közölte Adolfo Urso gazdasági fejlesztési miniszter csütörtökön.

Adolfo Urso az országos napilapoknak adott nyilatkozata szerint a Meloni-kormány egyik első gazdasági intézkedése a szicíliai finomító állami támogatása lehet a pénzügyminisztérium vállalatokat támogató garanciaalapja finanszírozásával.



A kormánynak minél előbbi választ kell adnia több ezer dolgozónak, akik munkahelyüket veszíthetik, ha a Lukoil finomító leáll - mondta Pierpaolo Bombardieri, az UIL olasz szakszervezet főtitkára.



A Siracusa városhoz közeli Priolóban működő finomító a moszkvai székhelyű Lukoil energiavállalat tulajdona: a Szicília keleti partján található finomítóba 93 százalékban orosz nyersolaj érkezik. Az ukrajnai háború miatt kivetett szankciók értelmében az utolsó szállítmány november 7-én érkezik meg Priolóba, majd teljesen leállhat az orosz kőolajra kivetett embargóval.



Az Olaszországban a második, Európában az ötödik legnagyobb finomítóban valamivel több mint ezren dolgoznak, az üzemmel szoros kapcsolatban dolgozó vállalatoknál további kétezren, de a finomítóval összekötött Siracusa és Augusta kikötőjében foglalkoztatottakat is számítva mintegy nyolcezer munkahely forog veszélyben a SkyTG24 hírtelevízió gazdasági rovatának adatai szerint. A tavaly évi négymilliárd euró forgalmú Priolo szolgáltatja az olaszországi üzemanyag-fogyasztás húsz százalékát. A szicíliai GDP nyolc százalékát képviseli.



Priolóról a Wall Street Journal amerikai napilap közölt videóinterjút, mely szerint Oroszország a szicíliai finomítón keresztül kerüli meg a szankciókat: az orosz gázból nyert termékeket ugyanis olasz termékként forgalmazzák. Az amerikai újság szerint az orosz kőolaj Priolón keresztül jut tovább az Egyesült Államokba is.



Az információt Diego Bivona, a Confindustria gyáriparos-szövetség siracusai elnöke cáfolta az IlSole24Ore gazdasági napilapban, hangsúlyozva, hogy az olasz finomító termékeit forgalmazó svájci cég, amely szintén a Lukoil tulajdona, hónapok óta nem szállít az Egyesült Államokba.



A SkyTG24 hírtelevízió úgy értesült, hogy Priolo sorsa is szerepelhet Giorgia Meloni kormányfő csütörtöki brüsszeli megbeszéléseinek témái között az Európai Unió intézményeinek vezetőivel.

MTI