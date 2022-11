Moszkván át érkeznek a lengyel-fehérorosz határt ostomló migránsok

2022. november 3. 13:41

Már nem Minszken, hanem Moszkván keresztül érkezik a lengyel-fehérorosz határon áttörni próbáló közel-keleti és észak-afrikai migránsok többsége - jelentette ki Maciej Wasik lengyel belügyminiszter-helyettes csütörtökön a lengyel közszolgálati rádióban.

Wasik – polishnews.co.uk

A rádió reggeli műsorában Wasik elmondta: orosz pecsétet találtak "az összes, illetve szinte összes" személy útlevelében, akiket az utóbbi időben megállítottak a lengyel-fehérorosz határ illegális átlépésekor. "Oroszt, nem fehéroroszt. Moszkvait, ők mind Moszkván keresztül érkeznek" - tette hozzá.



A miniszterhelyettes szerint ez azt bizonyítja, hogy a migráció hátterében orosz titkosszolgálatok állnak, és nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a migránsok a lengyel-orosz határon át, a Kalinyingrádi terület nevű orosz exklávén keresztül is érkezhetnek.



Wasik megítélése szerint az, hogy Oroszoroszág "egyoldalúan liberalizálja a vízumkiadási politikáját", egyik módszere az általa viselt hibrid háborúnak.



"Fegyveres erőkkel megtámadják Ukrajnát, hibrid módszerekkel pedig a balti államokat, Lengyelországot, az egész Európai Uniót" - fűzte hozzá.



Amennyiben a térségben "elindulna a Lengyelországot és Európát támadó migrációs mozgás", a varsói kormány állandó, a lengyel-fehérorosz határon a már létezőhöz hasonló akadály építéséről is dönthet a Kalinyingrádi területtel közös határszakaszon - helyezte kilátásba Wasik. Megjegyezte egyúttal: a lengyel-orosz határon egyelőre nem érzékelnek migrációs nyomást, de mindig "egy lépéssel meg kell előzni az ilyen jelenségeket".



Arra hivatkozva, hogy a kalinyingrádi repülőteret megnyitották a közel-keleti és az észak-afrikai országokból érkező járatok számára, Mariusz Blaszczak lengyel kormányfőhelyettes, nemzetvédelmi miniszter szerdán közölte: Lengyelország ideiglenes, 2,5 méter magas és 3 méter széles drótkerítést kezdett építeni a Kalinyingrádi területtel közös határszakaszon. A drótkerítéssel párhuzamosan elektronikus riasztórendszert is telepítenek.



A lengyel-fehérorosz határon már megépítettek egy 5,5 méter magas acélkerítést, amelyet szintén mozgásérzékelőkből és kamerákból álló riasztórendszerrel szerelnek fel.



MTI