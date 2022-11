Esősre fordul az időjárás a hét végére

2022. november 3. 16:12

Esősre fordul az időjárás a hét végére: nyugaton több, keleten kevesebb esőre lehet számítani, majd vasárnap egyre jobban szakadozik, csökken a felhőzet. A hőmérséklet továbbra is enyhe marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11-18 fok között várható, és éjszakánként továbbra sem kell fagyra számítani - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken nyugat felől tovább vastagszik a felhőzet, és az ország nagyobb részén borult időre számíthatunk, több-kevesebb - elsősorban szűrt - napsütés inkább csak a keleti tájakon fordulhat elő. Északnyugat, nyugat felől csapadékzóna érkezik, amely napközben lassan kelet felé helyeződik, késő estére várhatóan a Tisza vonaláig jut el. Miközben keleten kicsi a csapadék esélye, a Nyugat-Dunántúlon jelentős mennyiség is hullhat. A délkeleti, keleti, majd késő délutántól az északnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 20 fok között alakul, a Délkelet-Alföldön számíthatunk a magasabb értékekre.



Szombaton reggel, délelőtt a nyugati és középső területeken átmenetileg felszakad a felhőzet, majd újra mindenhol erősen felhős, illetve borult idő lesz a jellemző. Többfelé várható eső, zápor. A déli, délkeleti szél egyre többfelé északnyugatira fordul, sokfelé megélénkül, a Dunántúlon erős, viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 7, 13, kora délután 11, 17 fok körül alakul a hőmérséklet.



Vasárnap kezdetben erősen felhős lesz az ég, de egyre jobban szakadozik, csökken a felhőzet. A középső megyékben és a Dunántúl nagy részén továbbra is nagy területen marad erősen felhős az ég. Reggel a keleti országrészben még több helyen várható eső, de egyre kevesebb helyen, délután már csak elvétve lehet csapadék.

Az északi, északkeleti szelet elsősorban a Dunántúlon kísérik erős lökések. Hajnalban 4, 11, kora délután általában 13, 18 fokot mérhetünk, de a tartósabban felhős tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

MTI