Hollandia bocsánatot kér a rabszolgaságában játszott szerepéért

2022. november 4. 21:22

A holland kormány még ebben az évben bocsánatot fog kérni az ország gyarmati múltja során a rabszolgaságban játszott szerepéért - közölte Franc Weerwind holland jogvédelmi miniszter Hágában pénteken.

A Dutch News című angol nyelvű holland hírportál tájékoztatása szerint Franc Weerwind sajtótájékoztató keretében közölte: a holland kormány készen áll arra, hogy hivatalosan bocsánatot kérjen a rabszolgaságért, és 200 millió eurós alapot hozzon létre olyan kezdeményezések támogatására, amelyek célja, hogy emlékeztessenek Hollandia gyarmattartó múltjára.



A holland miniszter közölte azt is, hogy a kormány további 27 millió eurót különít el egy kizárólag a rabszolgasággal foglalkozó múzeum létrehozására.



A hírportál úgy tudja, a holland belügyminisztérium illetékes tanácsadó testületének tavalyi ajánlása alapján tervezett hivatalos bocsánatkérésre december közepén kerülhet sor. A testület azt is szorgalmazta, hogy a bocsánatkérésen túl Hollandia ismerje el, hogy a 17. és 19. század közötti holland rabszolgakereskedelem emberiesség elleni bűncselekménynek minősül.



Emlékeztettek, Mark Rutte holland miniszterelnök szeptemberben, az egykori holland gyarmaton, Suriname-ban tett hivatalos látogatása során azt mondta, "itt az ideje a gyarmati múlt elismerésnek". Közölte, 2023-ban 150 éve lesz annak, hogy a rabszolgaság eltörléséről szóló holland jogszabályokat elfogadták. A miniszterelnök szerint ez azt jelenti, hogy "el kell ismerni azt a szörnyű szenvedést, amelyet a rabszolgáknak Hollandia okozott" - írták.



A hírportál közölte azt is, a holland központi bank, az ABN Amrobank, valamint Rotterdam, Utrecht és Amszterdam városai korábban már mind bocsánatot kértek a rabszolgaságban játszott szerepükért.

MTI