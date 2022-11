Hazánk ipari termelése 14 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit

2022. november 4. 22:39

Magyarország ipari termelése 14 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, és 2022 első, második és harmadik negyedévében nem következett be az a visszaesés, amit sokan vártak az Európai Unió szankciós politikája miatt - mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára pénteken Ecseren.

Magyar Levente a JYSK lakberendezési kiskereskedelmi áruházlánc új, ecseri régiós elosztóközpontjának ünnepélyes megnyitóján kiemelte: az első fél évben a logisztikai ágazat a szolgáltatások exportjának 30 százalékát tette ki, amihez hozzájárulnak az olyan világmárkák magyarországi fejlesztései is, mint a JYSK.



Hozzátette, hogy a cég új központja energiatakarékossági szempontból is figyelemreméltó, mivel megépülésével a vállalat évi 4,5 millió kilométer közúti teherfuvarozást spórol meg, ami 3600 tonnával csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást. A logisztikai központ működését 5000 négyzetméternyi napelem, napkollektorok és hőszivattyúk biztosítják - mondta.



Az államtitkár arról is beszélt, hogy a kormány 3,6 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott a beruházáshoz.



A JYSK korábban azt közölte, hogy 200 millió eurós (80 milliárd forint) beruházásból épült új, ecseri logisztikai központja régiós szinten is meghatározó része lesz a JYSK európai logisztikájának.



A 143 ezer négyzetméteres és 205 ezer paletta áru tárolására képes elosztóközpontba egyelőre hetente 40 kamionnyi áru érkezik, de a szállítmányok száma folyamatosan emelkedik. Jelenleg 300 féle terméket tárolnak itt, ami nagyjából 15 ezer raklapnyi árut jelent.



A vállalat jelentősebb munkáltatóvá is válik, az elosztóközpont kezdetben 300 új munkahelyet teremt, a forgalom bővülésével pedig akár 500-ra is emelkedhet az Ecseren foglalkoztatottak száma - közölték.



A JYSK Kereskedelmi Kft. a legutóbbi lezárt pénzügyi évben (2020 szeptemberétől 2021 augusztusáig) az eddigi legmagasabb árbevételét érte el Magyarországon, az 57 milliárd forintos árbevétel 11 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A 2019-20-as üzleti évben az árbevétel 51,4 milliárd forint volt, 13 százalékkal nőtt a megelőző évhez képest. A nyilvános cégadatbázis szerint a társaság a legutóbbi üzleti évében 8,73 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el, míg az azt megelőző üzleti évet 5,86 milliárddal forinttal zárta.



A JYSK-nek jelenleg Magyarországon több mint 800 munkavállalója van és 91 üzlettel rendelkezik.

MTI