Rangos elismerésben részesült a Maros Megyei Múzeum kiállítása

2022. november 4. 23:57

Eredményt hirdetett november 3-án budapesti rendezvényén a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület: az Év Kiállítása 2022 pályázatán a Maros Megyei Múzeum Maros mentiek a Nagy Háború lövészárkaiban című kiállítása egyedüliként különdíjban részesült.

A zsűri megítélése szerint: „a kiállítás a frontkatonák és a civilek megpróbáltatásait egyedi vizuális környezetben, az új forrásokat kiemelkedő szakmaisággal, interaktív módon” mutatja be. A díjat egyébként a szakma „Oscarjaként” emlegetik. HIRDETÉS Ahogy korábban megírtuk, a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület az Év Kiállítása 2022 díjra jelölte a Maros Megyei Múzeum tavaly megnyílt Maros mentiek a Nagy Háború lövészárkaiban című kiállítását, amely másik hat tárlattal méretkezett meg.

Ahogy Ötvös Koppány Bulcsú, a Maros Megyei Múzeum igazgatója a Székelyhonnak elmondta, a Múzeum Néprajzi és Népművészeti Osztályán (Marosvásárhely, Rózsák tere 11. szám) látogatható tárlat az első olyan kiállítása a múzeumnak, amelyet a rangos szakmai díjra jelöltek. A Lövészárkokban az első világháború katonáit tárlat rangos elismerésben részesült.

Kép: Haáz Vince

Az igazgató szerint a díjat „a szakma Oscarjának” is lehetne nevezni, hiszen olyan jelentős intézmények is versenybe szálltak érte, mint például a szentendrei Skanzen az Erdély tájegység épületegyüttes kiállítással; a budapesti Hagyományok Háza – Magyar Népi Iparművészeti Múzeum Illatok, ízek, formák – Nézd kézzel, lásd szívvel! tárlatával; vagy A pénz útja című kiállítással a budapesti Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont. Azért is vagyunk különösen büszkék erre kiállításra, mert ez saját kiállítás, mi építettük; az ötlet és a dizájn is a miénk, még a kivitelező is marosvásárhelyi cég – fogalmazott az igazgató.

A kiállítás, – amely négy tematikus egységből áll: a katonák frontélményei, a háború hatása a civil lakosságra, a rendszerváltás Marosvásárhelyen és Maros megyében, valamint a lövészárkok és a légirégészet közötti kapcsolat – a tervek szerint 2025-ig látogatható, a múzeum órarendje szerint, csoportosan, vagy egyénileg, kiemelkedőbb alkalmakkor, vagy igény szerint szakmai tárlatvezetéssel is. A kiállítás kurátorai: Marc Dorel, Sárándi Tamás és Pánczél Szilamér, a vizuális koncepció kidolgozója Karácsony István.

Antal Erika

szekelyhon.ro