Labdarúgó NBI - Felcsúti győzelmével második helyre lépett a Kisvárda

2022. november 5. 20:49

A vendég Kisvárda az utolsó másodpercekben szerzett góllal 1-0 arányban legyőzte a Puskás Akadémia FC-t szombaton, a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójában, ezzel a dobogó második fokára lépett fel.



NB I, 14. forduló: Puskás Akadémia FC - Kisvárda Master Good 0-1 (0-0) --------------------------------------------------- Pancho Aréna, 1120 néző, v.: Antal P.



gólszerző: Ilievski (92.)



sárga lap: van Nieff (44.), illetve Melnyik (90+1.)



Puskás Akadémia:

----------------

Tóth B. - Mezghrani, Batik, Stronati, Brandon - Corbu, van Nieff (Favorov, a szünetben) - Slagveer (Skribek, 57.), Gruber Zs. (Urblík, 67.), Nagy Zs. - Zahedi (Colley, 81.)



Kisvárda:

--------

Odincov - Hej, Kovacic, Széles, Peteleu - Karabeljov, Ötvös (Melnyik, 63.) - Navrátil, Makowski (Vida K., 71.), Camaj (Ilievski, 71.) - Mesanovic (Lucas, 84.)



Tapogatózó játékkal kezdett a bajnokság harmadik és negyedik helyezett csapata, aztán a huszadik perctől felpörögtek az események: előbb Makowski ziccerénél védett hatalmasat a hazai kapus, majd az ellentámadás végén Nagy Zsolt lövését Peteleu blokkolta a gólvonal közelében. A folytatásban is kialakultak ígéretes helyzetek mindkét oldalon, ám a hálók nem rezdültek meg.



A második félidőben is próbálkoztak becsülettel a felek, ám sok hiba csúszott a támadásokba, így a védelmeknek nem volt nehéz dolga. A vége felé fokozta a nyomást a Puskás Akadémia, de a Kisvárda magabiztosan őrizte a döntetlent, egy-egy kontra végén pedig esélye nyílt a három pontot érő gól megszerzésére is, amelyet az utolsó pillanatban Mario Ilievski vállalt magára. Mivel korábban a Kecskemét kikapott, így a Kisvárda megelőzte a táblázaton és már a második helyen áll.



MTI