Labdarúgó NB I - Kikapott Mezőkövesden a Kecskemét

2022. november 5. 20:54

A második helyen álló Kecskemét egygólos vereséget szenvedett a Mezőkövesd vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójának szombat délutáni nyitómérkőzésén.

Az újonc csapat mindössze másodszor kapott ki a mostani idényben, s ezt megelőzően hét meccse veretlen volt. A Kövesd sorozatban ötödik bajnokiján nem talált legyőzőre.

NB I, 14. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Kecskeméti TE 2-1 (2-1)

Mezőkövesd, 1000 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Karnyicki (18.), Besirovic (42.), illetve Kállai (28., öngól)

sárga lap: Vadnai (28.), Kállai (32.), Cseri (52.), illetve Tóth B. (22.)

Mezőkövesd Zsóry FC:

Piscitelli - Kállai, Pillár, Lukic, Vadnai (Brtan, 68.) - Cseri (Vajda, 68.), Karnyicki, Besirovic - Molnár G. (Schmiedl, 85.), Da. Babunszki, Drazic (Bobál G., 93.)

Kecskemét:

Varga B. - Nagy K., Szabó A. (Rjasko, a szünetben), Belényesi, Szalai, Zeke (Grünvald, 74.) - Banó-Szabó, Vágó (Djuranovic, 82.), Katona B. (Gréczi, 88.) - Szuhodovszki, Tóth B. (Szabó L., 74.)

Jó iramú első félidőt produkáltak a csapatok. Kezdetben jóval többet volt a labda a hazaiak térfelén, a Kecskemét kezdeményezőbben lépett fel ellenfelénél. A vezetést bő negyedóra után mégis a Kövesd szerezte meg egy remek szögletvariáció végén. A vendégek továbbra is feltolták a védekezésüket, s miután egyenlítettek, változatlanul többet birtokolták a labdát, de újabb helyzetet nem tudtak kialakítani, a hazaiak pedig egy gyors ellenakció után ismét előnybe kerültek.



A fordulást követően is a Kecskemétnél volt többet a labda, s az 57. percben 11-est harcolt ki az együttes: Kállai a 16-os vonalánál buktatta Zekét. A büntetőhöz Banó-Szabó állt oda, de a hetek óta nagyszerű formában védő hazai kapus, Piscitelli hárította a lövését. A félidő közepén kijött a szorításból a Mezőkövesd, többször veszélyeztett is, de nem tudta kihasználni, hogy az egyenlítésért támadó vendégek védelme kinyílt. Hátul azonban magabiztosak voltak a hazaiak, így sikerült megőrizniük előnyüket.

MTI