Elkezdődött a rekortán lefektetése a Nemzeti Atlétikai Központban

2022. november 6. 13:01

Elkezdődött a rekortán lefektetése a jövő évi világbajnokságnak otthont adó Nemzeti Atlétikai Központ stadionjában.

worldathletics.org

A nemzetközi szövetség (WA) honlapjának beszámolója szerint a Mondo márkájú borítás ugyanaz, amelyen a tavalyi olimpián és az idei vb-n több világcsúcs is megdőlt.



"Az augusztus 19. és 27. között világbajnokság az év legnagyobb sporteseménye lesz, amelyet több mint egymilliárdan követnek majd figyelemmel. Hatalmas megtiszteltetés és büszkeség, hogy mindennek Budapest lesz a házigazdája az újonnan felépülő atlétikai központban. Ez a különleges esemény különleges feltételeket támaszt, de biztos vagyok abban, hogy az atlétika szuperhősei a lehető legjobb körülmények között érhetik majd el rekordokat, részben a rekortán kiemelkedő minőségének is köszönhetően" - fogalmazott Németh Balázs, a vb-t szervező cég, a Budapest 2023 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, aki a rekortán első öt méterét lefektette.



A speciális borítást azok után kezdték el kiépíteni a versenypályán, hogy a bemelegítőfolyosó talaja, valamint a dobószámok résztvevői számára a füves borítás már elkészült. A munkálatok során a WA beszámolója szerint több mint 700 részből 14 ezer négyzetméternyi rekortánt raknak le összesen 2400 munkaóra alatt.



Az ünnepélyes eseményen részt vett a vb-bronzérmes gátfutó, Baji Balázs, aki a cégtől megkapta a 2017-es londoni világbajnokság egyik gátját, amelyen ő maga is versenyzett. Baji az angol fővárosban pályafutása legnagyobb sikereként állhatott fel a dobogó harmadik fokára.



Az új budapesti stadion - melyben 35 ezren szurkolhatnak majd minden nap a vb-n - bokrétaünnepét múlt pénteken tartották.

MTI