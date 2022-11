Labdarúgó NB I - Debreceni győzelem Angyalföldön

2022. november 6. 17:28

A sereghajtó Vasas FC 3-0-ra kikapott otthon a Debrecentől a labdarúgó NB I 14. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

A DVSC, amely az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát, először nyert idegenben ebben a szezonban.

NB I, 14. forduló:

Vasas FC-Debreceni VSC 0-3 (0-3)

--------------------------------

Illovszky Rudolf Stadion, 1900 néző, v.: Vad II

gólszerző: Dzsudzsák (10.), Szécsi (17.), Do. Babunski (38.)

sárga lap: Bódi (67.), Manrique (75.), Sós (92.)

Vasas:

------

Jova - Szivacski (Cipf 87.), Iyinbor, Hidi P., Silye - Márkvárt (Feczesin 73.), Berecz, Vida M. (Baráth a félidőben) - Radó (Hinura a félidőben), Novothny (Ihrig-Farkas 87.), Holender

Debrecen:

---------

Megyeri - Kusnyír (Bévárdi 61.), Romancsuk (Lagator 67.), Dreskovic, Ferenczi - Varga J. - Bódi (Sós 83.), Manrique, Dzsudzsák (Horváth K. 83.), Szécsi - Do. Babunski (Bárány 61.)

A vendégek kezdték jobban a mérkőzést és bő negyedóra alatt két gólt is szereztek: előbb Dzsudzsák szabadrúgásból szépen tekert a bal felső sarokba, majd Szécsi fejelt az ötösről a hálóba. Utóbbi akciónál négy hazai védő jutott a két támadóra. Fél óra kellett, hogy magára találjon a Vasas, amit két helyzet is jelzett, de gólt újra a DVSC lőtt, Dorian Babunski volt szemfüles és talált közelről a kapuba.



Kondás Elemér, a Vasas vezetőedzője, aki a Debrecennel bajnokságot és kupát is nyert, a félidőben kettős cserével próbálta felrázni a piros-kékeket. Többet támadott az angyalföldi együttes, de a vendégek biztosan őrizték előnyüket.



A DVSC - főleg az első félidőben - gyorsabban és elszántabban játszott, mint a Vasas, így megérdemelt győzelmet aratott.



MTI