Kishegyes: Tárlattal emlékeztek az 56-os eseményekre

2022. november 6. 18:50

A november 4-ei gyásznapról, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc leveréséről idén a tárlattal, valamint filmvetítéssel emlékeztek meg Kishegyesen.

´56 képekben címmel nyílt kiállítás a helyi közösség tetőterében. 1956 november 4-e után, a szabadságharc leverését követően a kishegyesiek befogadták, elszállásolták a Magyarországról menekülő nemzettársaikat. A faluban az egykori szövetkezeti otthon és színház falára egy emléktáblát helyezett el a kishegyesi helyi közösség a Szabadkai Magyar Főkonzulátus támogatásával 2016-ban. A Possessio hagyományőrző egyesület minden évben szervez a forradalommal kapcsolatos megemlékezést. A színház épületének felújítása miatt az emléktábla koszorúzása idén elmaradt. Sándor István alpolgármester elmondta, hogy ezért úgy döntöttek, hogy most a tetőtérben egy alkalmi képkiállítással, illetve azt követően egy filmvetítéssel emlékeznek meg a forradalom történéseiről, illetve leveréséről.

A novemberi gyásznapról elmondta, a kishegyesiek kötődnek úgy is az eseményekhez, hogy az ötvenhatos menekültek közül, akik a déli határrészen, Szerbián keresztül menekültek, azok közül Kishegyesen többeket elszállásoltak, befogadtak.

A vándorkiállítást, amely már körbejárta a világot, idén csak Kishegyesen mutatták be. A helyi Possession Hagyományápoló Egyesület és a budapesti Nagy Imre társaság szervezésében érkeztek a poszterek a faluba. A Nagy Imre Társaság alelnöke, Kudlik Zoltán elmondta, hogy ez egy rendhagyó kiállítási anyag, mivel 20 poszteren keresztül mutatja be a forradalom legjelentősebb eseményeit, mind a budapesti eseményeket, mind a vidéki történéseket. Ezt a kiállítási anyagot a Nagy Imre Társaság Magyarország Külügyminisztériumától kapta ajándékba. - Az anyag körbejárta már a világot. Nagykövetségeken, konzulátusokon mutatták be, és úgy éreztük, hogy itt Kishegyesen is szeretnénk bemutatni ezt a kiállítást.

Az eseményen jelen volt Sárközi István,a községi képviselő-testület elnöke is aki a Magyar Összefogás listáján is szerepel. A kiállításmegnyitó után a Vajdasági Vándormozi jóvoltából a Déryné Ifjasszony című filmet vetítették a közönségnek. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas Vidnyánszky Attila rendezésében készült filmet az elkövetkező napokban további helyszíneken, Adán, Bajsán, Palicson és Zentán is bemutatják.

vajma.info