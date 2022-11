Olaszország engedélyezte egy migránshajó kikötését

2022. november 6. 23:14

Olaszország engedélyezte, hogy vasárnap kora reggel egy hajó 179 migránssal a fedélzetén befusson egy szicíliai kikötőbe és kiskorúakat és orvosi ellátásra szoruló embereket tegyen partra, miközben elutasította két másik hajó kikötésre vonatkozó kérését.

A német zászló alatt hajózó Humanity1 Cataniában ért partot, ahol az olasz hatóságok a hajó átvizsgálását követően 35 férfi kivételével engedélyezték a fedélzeten lévők partra szállását - közölte az SOS Humanity civil szervezet.



A hajó kapitánya nemet mondott az olasz hatóságok felszólításának, hogy távozzon a kikötőből, és hagyja el az olasz felségvizeket. A hajót működtető SOS Humanity bejelentette, hogy hétfőn fellebbez az illetékes jogi szervnél, amely ebben az esetben Lazio tartomány közigazgatási bírósága, a belügyminisztérium rendelkezése ellen. "Catania kikötőjében kiválogatják azokat, akik partra szállhatnak" - sérelmezte azt elefántcsontparti származású Aboubakar Soumahoro, az Olasz Baloldal (SI) és a Zöldek választási szövetségének képviselője a Twitteren. A kikötőben tartózkodó ellenzéki politikus élesen bírálta az olasz kormányt, és néhány kollégája és mintegy harminc aktivista társaságában a menedékkérők partra engedését követelte. Kikötési engedélyt kapott Cataniában a norvég zászló alatt közlekedő Geo Barents is 572 emberrel a fedélzetén. A hajóról szintén az ellátásra szorulók, a várandós nők, gyermekek szállhattak le, 375-en, a többiek nem hagyhatják el a Geo Barents-t. Olaszország új kormánya a nemzetbiztonságra veszélyesnek ítélte meg a civil csoportok hajóit, melyek előtt nem nyitja meg kikötőit. Róma ragaszkodik ahhoz, hogy azok az országok, amelyek zászlaja alatt a hajók közlekednek, fogadják be a migránsokat. Matteo Piantedosi belügyminiszter szerint a Humanity1 csak addig tartózkodhat olasz vizeken, amíg a kiskorúak és a sürgős orvosi ellátásra szoruló emberek partra szállnak. A behajózást azt követően hagyták jóvá, hogy Németország és Franciaország is felszólította Olaszországot, biztosítson biztonságos kikötőt a migránsoknak. Jelezték egyben, a migránsok egy részét befogadnák, hogy Olaszország ne egyedül viselje a migrációs nyomás terhét. Másik két hajónak az olasz hatóságok egyelőre nem ajánlottak fel ilyen lehetőséget. A német vezetésű Rise Above 93 migránssal a hétvégén ért olasz vizekre Szicíliától keletre, hogy védelmet keressen a viharos tengeren, de nem kaptak hozzájárulást Olaszországtól, és nem érkezett hatósági válasz a biztonságos kikötőre vonatkozó többszöri kérésre sem. Az SOS Méditerranée francia, nem kormányzati szervezet által üzemeltetett Ocean Viking 234 migránssal a fedélzetén a Messinai-szorostól délre, nemzetközi vizeken maradt.



A kikötőkért felelős infrastrukturális és közlekedési tárcát vezető Matteo Salvini, a Liga politikusa, volt belügyminiszter közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy "Olaszország nem tud mindenkit befogadni". Salvini köszönetet mondott Ferenc pápának, aki vasárnap együttműködési politikát szorgalmazott az Európai Uniótól, mely a katolikus egyházfő szerint nem "hagyhatja Ciprusra, Görögországra, Olaszországra és Spanyolországra a felelősséget minden emigránsért, aki partjaikra érkezik".

MTI