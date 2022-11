USA – három korábbi elnök is kampánykörútra indult

2022. november 6. 23:20

Joe Biden hivatalban lévő és három korábbi amerikai elnök is kampánykörútra indult a hétvégén a félidős választások hajrájában.

A demokrata jelöltek oldalán Joe Biden jelenlegi elnök mellett Barack Obama és Bill Clinton korábbi elnökök is részt vesznek a kampányban. Szombaton Pennsylvaniában Joe Biden és Barack Obama közösen biztatták John Fetterman demokrata szenátorjelölt, jelenlegi kormányzóhelyettes támogatására a választókat.



Biden elnök vasárnap New York államban az újraválasztásáért induló kormányzó, Kathy Hochul mellett kampányol. A kormányzói tisztségért folyó verseny New York államban nagyon szorosnak ígérkezik a tisztséget jelenleg betöltő demokrata politikus és republikánus kihívója, Lee Zeldin között.



Donald Trump szombaton Pennsylvania államban egy kampánygyűlésen a Republikánus Párton belüli támogatottságára is kitért. Az előző elnök a kampányeseményen Mehmet Oznak, a republikánusok szenátorjelöltjének támogatására kérte Pennsylvania állam választóit. A kampánygyűlésen Donald Trump saját támogatottságát 71 százalékra tette, míg Ron DeSantis floridai kormányzóét 10 százalékra.



A volt elnök hivatalosan egyelőre nem jelentette be, hogy versenybe szállna az elnökjelöltségért, de többször utalt rá, hogy hamarosan bejelentést tesz. A Republikánus Párton belüli felmérések többsége szerint Donald Trump a legnépszerűbb politikus, amikor az elnökjelöltségről van szó.



Donald Trump korábbi külügyminisztere egyébként védelmébe vette Ron DeSantist, akinek a nevével az előző elnök egy szombati kampányeseményen viccelődött, "Ron DeSanctimonious"-ként emlegetve a floridai kormányzót. Donald Trump a kiélezett választási küzdelem hajrájában tett megjegyzésért több bírálatot is kapott pártján belülről.



Mike Pompeo korábbi külügyminiszter és CIA-igazgató közösségi oldalán azt írta, Ron DeSantis kormányzó bizonyította, hogy a konzervatív politika működik. Arra biztatta a választókat, hogy ismét szavazzanak bizalmat a hivatalban lévő kormányzónak. Ron DeSantis kormányzó Donald Trump legkomolyabb Republikánus Párton belüli ellenfele lehet a 2024-es elnökjelöltségért zajló küzdelemben, ugyanakkor Mike Pompeo sem zárta ki, hogy megméreti magát a republikánus elnökjelölti versenyben.



Donald Trump a félidős választások előtt három nappal tett megjegyzését bírálta több más neves amerikai konzervatív személyiség is. Matt Walsh, a The Daily Wire politikai kommentátora azt írta, hogy Ron DeSantis rendkívül hatékony kormányzó, aki igazi politikai és kulturális győzelmeket aratott.



Rod Dreher, a The American Conservative szerkesztője, író, a Danube Institute főmunkatársa éles bírálatot fogalmazott meg, és a többi közt azt írta, hogy Ron DeSantis sokkal hatékonyabb vezetője a jobboldalnak, mint Trump volt.



Donald Trump vasárnap Floridában, Miamiban vesz részt kampányeseményen közösen a republikánusok jelöltjével, Marco Rubio szenátorral, akinek a felmérések szerint nagy esélye van arra, hogy megőrizze székét az amerikai felsőházban. Ron DeSantis, a tisztségért újrainduló kormányzó Florida nyugati partvidékén három kampánygyűlésen beszél.



A november 8-i félidős választásokon a képviselőház 435 tagját, valamint a törvényhozás 100 tagú felsőházának, a szenátusnak 35 új tagját választják meg, és 36 államban kormányzóválasztást is rendeznek, valamint több helyi szintű szavazást is most tartanak. A szenátusi többség a várakozások szerint 3-4 állam eredményén dől majd el, Pennsylvania állam mellett Georgia, Nevada és Arizona számít igazi "csatatér"-államnak.

MTI