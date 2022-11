Futball: Nagy múltú fővárosi csapatok kiesési rangadója

2022. november 7. 09:52

Két nagy múltú, de jelenleg nehéz helyzetben lévő fővárosi csapat, az utolsó előtti Budapest Honvéd és a sereghajtó Vasas találkozik egymással a labdarúgó NB I 15., hétközi fordulójában.

A kispestiek nemrég edzőt váltottak, azonban a horvát Dean Klafuric irányításával eddig mindkét bajnokijukat szerzett gól nélkül veszítették el, rádásul vasárnap este a Paks otthonában kilátástalan játékkal, 5-0-s vereséget szenvedtek.



A Honvéd egyedüliként még nyeretlen hazai környezetben az élvonalban, hozzá hasonlóan csütörtöki riválisa is egy súlyos vereség után készül a találkozóra, az angyalföldiek hazai környezetben a Debrecentől kaptak ki 3-0-ra a legutóbbi fordulóban.



A címvédő és listavezető Ferencváros ezúttal hazai környezetben lép pályára, Sztanyiszlav Csercseszov Európa-liga-nyolcaddöntős alakulata a Paksot fogadja. A tolnaiak a Honvéd felett aratott kiütéses sikerükkel lezárták négymeccses nyeretlenségi sorozatukat, ezúttal viszont a pontszerzés is bravúr lenne részükről, ugyanis a Ferencváros a mezőnyben egyedüliként még százszázalékos saját közönsége előtt, ráadásul imponáló, 15-2-es gólkülönbséggel rendelkezik a Groupama Arénában.



A Kisvárda a hétvégén a Puskás Akadémia otthonában aratott sikerével a második helyre lépett fel, most a vendégként három meccs óta nyeretlen Zalaegerszeget fogadja. A legutóbbi négy fellépésén egyetlen pontot szerzett Újpest a Fehérvár FC-t látja vendégül.



A 15. forduló mérkőzéseit az M4 Sport és a Duna World élőben közvetíti.



NB I, 15. forduló:

---------------------------

kedd:

Kisvárda Master Good-ZTE FC 18.00

Kecskeméti TE-Puskás Akadémia 20.00

szerda:

Debreceni VSC-Mezőkövesd Zsóry FC 18.00

Ferencváros-Paksi FC 18.15

Újpest FC-MOL Fehérvár FC 20.00

csütörtök:

Budapest Honvéd-Vasas FC 19.00



A tabella:

1. Ferencvárosi TC 12 9 1 2 29-10 28 pont

2. Kisvárda Master Good 14 7 4 3 26-22 25

3. Kecskeméti TE 14 6 6 2 22-15 24

4. Puskás Akadémia FC 14 5 6 3 19-16 21

5. ZTE FC 13 5 3 5 21-17 18

6. Paksi FC 13 5 3 5 22-22 18

7. Debreceni VSC 14 4 5 5 25-25 17

8. MOL Fehérvár FC 14 4 4 6 15-20 16

9. Mezőkövesd Zsóry FC 14 4 4 6 18-24 16

10. Újpest FC 14 3 4 7 16-25 13

11. Budapest Honvéd 14 3 4 7 14-25 13

12. Vasas FC 14 2 6 6 12-18 12

MTI